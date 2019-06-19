Солигорский шахтер Раковец нашел ракоскорпиона, который жил 350 миллионов лет назад

На днях солигорские шахтеры, разгружая самоходный вагон на глубине порядка 600 метров, в полутьме заметили нечто необычное. На одном из кусков горной породы явственно проявлялся образ кого-то похожего на паука. Шахтеры доставили минерал на поверхность, где выяснилось, что в нем замурован ракоскорпион - древнейший обитатель планеты! Его возраст составляет около 350 - 360 миллионов лет.

- Во время палеозойской эры на месте рудников плескалось древнее высокосоленое море. Когда происходил снос осадочного обломочного материала в виде глинистых частиц, ракоскорпион угодил в эти осадочные отложения. Его законсервировало со всех сторон, кислород и другие соединения не имели к нему доступа. Так членистоногое сохранилось и спустя миллионы лет попало в руки шахтеров, - объяснил «Комсомолке» главный геолог ОАО «Беларуськалий» Алексей Клабук.

Слева находка 2008 года (25 см). Справа - 2019 (6 см)

Символично, что ракоскорпиона обнаружил горнорабочий Вячеслав с фамилией Раковец.

Доисторического жителя передали в музей трудовой славы предприятия. Там уже собирается целая коллекция находок палеозойской эры. Благодаря стараниям Дмитрия Барбикова, представлены три ракоскорпиона, найденных в рудниках. Самого крупного обнаружили в 2012 году. Его размер составляет 36 см. По сравнению с ним найденная на днях особь - совсем малютка. Ее длина составляет всего 6 см.

Ракоскорпион, найденный в 2012 году. Его длина составляет 36 см.

Ракоскорпионы - самые крупные членистоногие, которые когда-либо существовали на Земле. Длина некоторых особей достигала двух метров. Для своего времени они были одними из самых развитых существ. В конце палеозоя ракоскорпионов выжили из воды крупные хищные рыбы, и они перешли к сухопутному образу жизни. Потомки ракоскорпионов дошли до наших дней в виде пауков и скорпионов. В соцсетях шутят, что человечеству очень повезло, что они не достигают таких размеров, как их прародители.