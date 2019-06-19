2019-06-19T18:00:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

В «пенсионной ловушке» оказалось 3500 белорусов – они получают всего 112 рублей

Минтруда ответило на самые актуальные вопросы о пенсиях
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В «пенсионной ловушке» оказалось 3500 белорусов – они получают всего 112 рублейВ «пенсионной ловушке» оказалось 3500 белорусов – они получают всего 112 рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Дорастут ли в этом году пенсии до 40% от средней зарплаты?

- В январе-апреле 2019 года это соотношение составило 38,3%. С мая текущего года произведен перерасчет трудовых пенсий, в результате чего средний размер пенсии по возрасту увеличился на 6,3%. Параметры и сроки проведения до конца года перерасчета пенсий будут зависеть от сценария развития экономики, - ответил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Сколько человек в стране оказалось в пенсионной ловушке?

Напомним, в «ловушку» могут попасть те, кто не успел наработать необходимый минимальный страховой стаж. В него входят только то время, когда вы работали и платили взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж, нужный для получения полной пенсии, составляет 17 лет. Он будет увеличиваться на полгода каждый год до тех пор, пока не составит 20 лет. Если нужного стажа нет, придется получать социальную пенсию, которая сейчас составляет всего около 112 рублей.

- Таких пенсионеров 3500 человек. В целом размер пенсий зависит от продолжительности трудового стажа и уровня заработка, из которого уплачены страховые взносы, то есть объем участия гражданина на легальном рынке труда определяет его будущее пенсионное обеспечение. Министерство принимает меры по стимулированию легальной трудовой деятельности, - пояснил Валерий Ковальков.

Будет ли и дальше повышаться пенсионный возраст?

В нынешнем году мужчины выходят на пенсию в 61,5 год, женщины – в 56,5. Пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода каждый год, пока не достигнет 63 и 58 лет соответственно.

Но эксперты не раз говорили, что это не предел для повышения – иначе наша экономика просто не справится. Предложения звучали разные – например, уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин.

- Повышение пенсионного возраста начато совсем недавно, с 2017 года. Поэтому давайте пока дождемся результатов, - ответил Валерий Ковальков.

Сколько физлиц сами платят взносы в Фонд соцзащиты?

Такая возможность есть у тех, кто занимается деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП.

- По состоянию на 19 июня этого года на учете в качестве плательщиков обязательных страховых взносов в органах Фонда социальной защиты населения состоит 140 физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, - сказал Валерий Ковальков.

Больше всего среди них репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, а также тех, кто оказывает ремонтные работы.

По материалам belta.by

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