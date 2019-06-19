2019-06-19T18:35:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер пес, которого фонд Брижит Бардо назвал символом нового отношения к животным в Беларуси

Возможная причина – неправильная кастрация в «Фауне города» [фото]
Таисия САВИНА
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Слева направо: Брижит Олуа, новая хозяйка Виктора Анастасия, Солвита Виба. Фото: Анна Толчикова.Слева направо: Брижит Олуа, новая хозяйка Виктора Анастасия, Солвита Виба. Фото: Анна Толчикова.
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Пес Виктор, которого Брижит Олуа назвала символом нового отношения к животным, умер вчера после кастрации в «Фауне города».

Напомним, Виктора в "усыпалку" привезла милиция после смерти его престарелой хозяйки. Там его увидела Брижит Олуа, пес ей сразу понравился дружелюбным характером. А уже через неделю он нашел новую хозяйку, как и еще 13 животных из «Фауны города» (см. ПОДРОБНОСТИ). Все это произошло отчасти благодаря привлекшей внимание к проблеме помощнице Брижит Бардо. Она предлагала ветврачам «Фауны города» проводить стерилизацию животных вместо их убийства. Операцию провели, но все закончилось печально.

Виктор оказался в "Фауне города" после смерти хозяйки. Фото: Анна Толчикова.

Виктор оказался в "Фауне города" после смерти хозяйки. Фото: Анна Толчикова.

- Я чувствую себя подавленно. Виктор был так счастлив, у него уже был любящий хозяин. Он стал символом нашего визита, означавшим новое отношение к животным... Теперь он должен стать символом заботы, которую каждое животное должно получить от всех вовлеченных сторон: отлова, ветеринаров и новых любящих хозяев. Ветеринар в «Фауне города» должен знать, как ужасно я себя чувствую. Каждая жизнь драгоценна, и я надеюсь, что смерть Виктора покажет, насколько важны опытные ветеринары. Все ветеринары из «Фауны города» должны пройти хорошее обучение. Тренинги для ветеринаров должны быть организованы, и мы будем работать с правительством для этого, - говорит Брижит Олуа.

Зоозащитники сообщают, что второй пес-символ Марта также была стерилизована в «Фауне города», и она тоже плохо себя чувствовала после операции. При этом процедура кастрации намного проще, чем стерилизация, она занимает не более получаса. Ветеринары говорят, что причиной смерти мог стать наркоз, который привел к остановке сердца. Как и люди, животные не застрахованы от негативных последствий наркоза даже при правильной операции.

Пес-символ умер после операции по кастрации. Фото предоставила хозяйка пса Анастасия.

Пес-символ умер после операции по кастрации. Фото предоставила хозяйка пса Анастасия.

ПОДРОБНОСТИ

Хотя получить заверение от властей о прекращении убийств животных Брижий Олуа не удалось, у ее визита был и неожиданный позитивный итог. Благодаря ей 3 собаки, 7 котят и 3 кошки из «Фауны города» нашли хозяев или передержку.

В первый день своего визита Брижит Олуа сразу обратила внимание на Виктора. Фото: Вадим Маевский.

В первый день своего визита Брижит Олуа сразу обратила внимание на Виктора. Фото: Вадим Маевский.

Пятеро котят нашли хозяев благодаря Лявону Вольскому, который запостил фото и видео с ними в своем Instagram. Белорусское общество защиты животных «ХэппиПет» взяли под опеку кота, которого после смерти хозяина его сестра с детьми пришла отдать в усыпалку на Гурского, мадам Брижит эта ситуация просто шокировала. Котенок по имени Пако теперь живет в галерее кота у известного бизнесмена Василия Супрунюка. Двух котов, от которых отказались хозяева, скоро заберет в Латвию Солвита Виба. Пока животным делают ветпаспорта.

Собак Виктора и Марту, а также котенка Пако, нашедших свой дом, Брижит назвала символами перемен. Теперь фонд планирует выпустить открытки с их изображениями. Остается надеяться, что и остальные животные из минской "усыпалки" найдут своих заботливых хозяев.

Брижит рассматривает фото Виктора на своем телефоне. Фото: Анна Толчикова.

Брижит рассматривает фото Виктора на своем телефоне. Фото: Анна Толчикова.

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