2019-06-20T11:08:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси фермеры зовут людей на поле спасать урожай клубники

Этот год – самый клубничный за последние пять лет
Оксана БРОВАЧ
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Чтобы ягоды не гнили на поле, людям предлагают набрать клубники для себя.Чтобы ягоды не гнили на поле, людям предлагают набрать клубники для себя.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Беларуси этим летом случился настоящий клубничный бум. Выращивание этой ягоды стало популярным среди фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Плюс не подвела погода – и урожай превзошел все ожидания: рискует стать самым большим за последние пять лет! В итоге цена на ягоды обвалилась, а ожидания тех, кто хотел на клубнике заработать, не оправдались. В пиковый момент крупную и красивую клубнику на рынке во Дворце отдавали перекупщикам по 30 копеек за кило! Столько сейчас дают за килограмм мелкой или мятой клубники, которая идет на промышленную переработку в бочку «Белкоопсоюза» - на плодово-ягодное вино.

Такая цена на клубнику в бочку - для промышленной переработки. Фото: Оксана БРОВАЧ

Такая цена на клубнику в бочку - для промышленной переработки.Фото: Оксана БРОВАЧ

- У людей гектары клубники. Они нанимают помощников для того, чтобы эти ягоды собрать. Цена часа работы на поле колеблется от 3 до 4,5 рублей. Человек в состоянии выбрать за час 12, максимум 18 кг. Себестоимость товара уже 30 копеек. Заплатили людям по 30, приехали сдали по 20 копеек. Конечно, возмущались! Многие говорили: все, никакой клубники, запахать - и лучше картошку посажу, - объясняет недовольство сельчан Игорь Прокопович, директор клубничного рынка во Дворце в Лунинецком районе.

Сельское хозяйство – довольно рискованный бизнес, но люди все равно пожаловались президенту на то, что урожай большой, а его некуда девать. Говорят, до главы государства дошла фотография выброшенной в поле клубники. И Александр Лукашенко отреагировал. Тут же велел «Белкоопсоюзу» и министерству антимонопольного регулирования и торговли разобраться.

- На сегодня у населения нет проблем, чтобы сдать клубнику, - заявил председатель «Белкоопсоюза» Валерий Иванов.

В этом году клубники в избытке. Фото: Оксана БРОВАЧ

В этом году клубники в избытке.Фото: Оксана БРОВАЧ

Заинтересованные организации тут же отчитались, что заготовка ягод идет полным ходом. Только во Дворце за две недели приняли 1,2 тысячи тонн ягод. А всего в стране – около 800 тонн. Малоритский консервный комбинат уже купил 80% от нужного количества ягод по цене 65 копеек за килограмм. Эта клубника пойдет на детское питание. Кроме этого клубнику из Брестской области везут в морозильный туннель в Ивановское райпо, чтобы сохранить ягоды до межсезонья. Там уже хранится около 5 тонн клубники. Часть ягод ушла на экспорт в Россию, хотя там есть и своя, краснодарская клубника.

СОБРАТЬ ЯГОДУ НА ПОЛЕ МОЖНО ЗА 1 РУБЛЬ

Но ягоды не заканчиваются! Неделю назад по городским вайбер-чатам в Бресте стало распространяться такое сообщение:

«Фермерское хозяйство не успевает убирать клубнику, поэтому предлагает всем желающим собрать ее для себя по цене 1 руб./кг. Клубника не мелкая, вкусная, спелая. Тару иметь свою!»

Оказалось, к себе на поле пригласил фермер Николай Шуляк из Брестского района. Европейский подход спас ситуацию: фермер решил проблему с уборкой урожая и сбытом, а люди за приемлемую цену запаслись свежей и крепкой клубникой с грядки.

- Мы позвали людей, чтобы клубника не пропадала на поле. Это хоть какой-то выход, чтобы вернуть затраты. Первые четыре дня, как мы дали объявление, люди ехали массово. Неделю назад по 50 человек в день приезжало! За день собирали 800 – 900 кг. У нас два гектара клубники, и еще меньше четверти поля осталось. Сейчас ягода самая-самая вкусная, что называется, в огне, но народ, видимо, уже наелся, набрался, - рассказывают в фермерском хозяйстве Шуляка.

Зовут людей на помощь и другие фермеры – не хватает людей для уборки урожая в Дрогичинском, Лунинецком, Пружанском районах. Тем временем уже поспела клубника на севере страны - в Витебской области. А на подходе - черника...

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