2019-06-20T15:22:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Дед решил повременить с учебой и вместе с полком ушел на запад

Мой дедушка имеет боевые награды и орден Боевого Красного Знамени
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Фото: личный архив.Фото: личный архив.
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Мой дед, Мисун Леонид Владимирович, в 17 лет ушел в партизанский отряд. Уйти удалось только ему, а 100 его односельчан, среди которых были его мать и две ее сестры, были расстреляны в Крупках 2 сентября 1942 года.

Мой дед стал бойцом взвода разведки отряда «За победу». Воевал как все: ходил в засады, рвал мосты и железку, собирал сведения о враге - где какой гарнизон стоит, сколько эшелонов через станцию прошло и т. д.

Партизаны установили контакты с армейскими разведчиками, переброшенными в тыл врага. Где они базировались, знали только несколько человек, в том числе мой дед. Верст 10 - 15 приходилось пройти, чтобы получить у них свежие сводки Совинформбюро. И он ходил, потому что это было и по душе, да и по службе тоже - вскоре его назначили политруком взвода разведки.

В июле 1944 года, после соединения с частями Красной армии, дед был направлен командованием в г. Витебск на учебу в сов. партшколу. А он вместе с большой группой таких же парней решили с учебой повременить и ушли с 262-м полком на запад.

Демобилизовался он только в 1950 году. Имеет боевые награды и орден Боевого Красного Знамени.

Я родилась через год после его смерти и не успела увидеть дедушку живым, но память о нем мы бережно храним и гордимся, что он внес свой вклад в победу над фашизмом.

Внучка Тамара.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес:pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

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