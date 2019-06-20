Принят новый Жилищный кодекс: что изменится?

В Беларуси 4 мая 2019 года принята новая редакция Жилищного кодекса (ЖК) с важными изменениями, например, касательно арендного и социального жилья, платы за жировки. Путь к созданию кодекса был тернистым, его редакции часто менялись, иногда исключались целые главы, но последний вариант ЖК уже подписал президент.

О самых важных изменениях рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко.

Многие изменения направлены на упрощение взаимоотношений членов товариществ собственников.

- По республике сегодня чуть больше 10 тысяч товариществ собственников и организаций-застройщиков, основная их масса - в Минске. Порядка 43% от общего количества самоорганизованные, остальные 57% обслуживаются путем заключения договоров с организациями коммунальной собственности, - рассказал Андрей Ромашко.

В новой редакции ЖК исключено такое понятие, как управление управляющей организацией. Теперь для многоквартирных жилых домов останется два способа управления: самоорганизация с помощью товарищества собственников и через уполномоченное лицо (госзаказчика).

Принимать решения в товариществах собственников станет проще. Например, сейчас для этого часто необходим кворум - присутствие больше половины от всех участников домовладения. А по некоторым вопросам (например, о ликвидации ТС) требуется согласие всех участников. В новой редакции для ликвидации ТС или отчуждения имущества при реконструкции достаточно будет 2/3 голосов.

- Понятно, что всегда найдется кто-то один, кто будет против. Со вступлением в силу новой редакции Жилищного кодекса снизится порог явки на общее собрание собственников и голосование. Решения будут приниматься на общем собрании, где достаточно присутствия не менее половины, а решение будут приниматься большинством голосов от присутствующих, - объяснил Андрей Ромашко.

Упрощается и порядок принятия решений: в законодательстве наконец-то прописали возможность использования интернета для голосований.

- Многоквартирные жилые дома - это большое количество участников, которых не всегда возможно собрать на общее собрание. Заочное голосование в виде опроса останется, но теперь оно может быть проведено в электронном виде, онлайн. Кроме того, если собственник не сможет прибыть на общее собрание, он может выразить свою волю по повестке дня досрочно путем передачи заполненного и подписанного бюллетеня, - говорит Андрей Ромашко.

Кроме того, вернется принцип справедливой платы за общее имущество. Теперь все затраты по обслуживанию общей площади, лифтов будут рассчитываться, исходя из доли собственника в общем имуществе. А жильцы группы блокированных жилых домов на общей территории (то есть домов, где две и больше квартир, вход - со двора), смогут объединяться в товарищества собственников. Сейчас ЖК этого не предусматривает.

Ожидается, что новая редакция кодекса до конца июня будет опубликована и вступит в силу с 1 января 2020 года.