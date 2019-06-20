2019-06-20T17:03:01+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Как будут работать фан-зоны около Дворца спорта в Минске

На главной фан-зоне страны развлекать гостей будут с утра до глубокой ночи [полная программа]
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II Европейские игры в Минске стартуют 21 июня 2019 года.II Европейские игры в Минске стартуют 21 июня 2019 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во время проведения II Европейских игр в Минске будут работать три фан-зоны: около Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Днем на площадках будут транслироваться прямые эфиры спортивных соревнований, а по вечерам устраиваться шоу с выступлениями различных артистов.

Фан-зона около Дворца спорта/Арены Павлова будет работать с 19 по 30 июня. Детская зона, организованная совместно с ЮНИСЕФ, откроется 21 июня.

Формат площадки – национальный и международный. Здесь пройдут презентации Национальных олимпийских комитетов стран-участниц игр. Каждый вечер свою культурную программу будет представлять участники мультиспортивного форума: Азербайджан, Израиль, Великобритания, Грузия, Италия, Венгрия, Турция, Латвия, Австрия, Румыния и Россия. Все гости смогут продегустировать национальные блюда этих стран, познакомиться с ремеслами, искусством и спортивными достижениями.

Каждый день на площадке будут греметь концерты ведущих артистов Беларуси и других стран. На сцену выйдут Алексей Хлестов, Инна Афанасьева, Shuma, Тео, группы «тяни-Толкай» «Стары Ольса», «LITESOUND», ансамбль «Песняры», «Сябры» и другие артисты. Кроме музыкальной программы около Дворца спорта пройдет интеллектуальная игра «Мозгобойня». Белорусская федерация петанка и Белорусское общественное объединение традиционных видов борьбы устроят показательные выступления. Юных гостей ожидают мастер-классы, игры, спортивные состязания и флешмобы.

Время работы:

19-20 и 22-29 июня – с 10:00 до 00:00

21 и 30 июня (дни открытия и закрытия) – с 10:00 – 04:00

Адрес: проспект Победителей, 2-4

Подробную программу работы фан-зоны смотрите ЗДЕСЬ.

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