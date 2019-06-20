2019-06-20T16:42:22+03:00
Минск
КП Беларусь

Создатели World of Tanks открыли игровую зону к II Европейским играм

Минчан и гостей соревнований приглашают сделать селфи в «танковой» фотозоне, увидеть новую форму белорусских баскетболистов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Создатели World of Tanks открыли игровую зону к II Европейским играмСоздатели World of Tanks открыли игровую зону к II Европейским играм
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10 дней, 1000 квадратных метров, 40 игровых устройств, 600 единиц виртуальной военной техники - Wargaming открыл бесплатную зону развлечений на II Европейских играх. Посетить большую игровую зону создатели World of Tanks приглашают в ТРЦ Galleria Minsk.

Во время II Европейских игр там будет работать развлекательная зона с конкурсами, призами, фотозонами и другими развлечениями для всей семьи. В дополнении к этому в выходные дни дополнительно будет работать аквагрим и зона детского творчества для семей с детьми. Специальными гостями площадки будут видеоблогеры World of Tanks, которые проведут онлайн-стримы, автограф- и фотосессии.

Посетителей приглашают сделать селфи в яркой «танковой» фотозоне, встретиться со специальными гостями и увидеть новую форму белорусских баскетболистов, разработанную в партнерстве с Белорусской федерацией баскетбола.

- Мы рады стать частью такого большого события, как II Европейские игры, - говорит глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев. - С удовольствием приглашаем всех желающих на наши площадки в Galleria Minsk. Будем рады видеть не только наших игроков, но и всех, кто хочет хорошо провести время.

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