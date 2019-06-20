С 2020 года белорусские полярники смогут жить в Антарктиде круглый год

- В Антарктике работа на износ, для физически и психологически крепких мужчин, слабакам здесь не место, - так начальник экспедиции Алексей Гайдашов еще раз подтвердил исключительность своей небольшой команды из 9 человек.

Если захотите найти на карте самую дальнюю точку, где с каждым годом присутствие белорусов становится все более заметным, то запишите адрес: Восточная Антарктида, Земля Эндерби, Берег Моря Космонавтов, гора Вечерняя.

В состав 11-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ), которая работала полгода, входили: начальник Алексей Гайдашов, ведущий специалист - биолог, помощник начальника по науке Дмитрий Лукашанец, инженер-метеоролог Сергей Байков, инженер-радиометрист Владислав Базылевич, инженер-механик Артур Ивашко, врач-хирург Сергей Сухарев, инженер-механик дизель-электростанции Алексей Хаткевич, электромонтер Александр Ленкевич, обменный ученый из России Александр Панов.

11-я Белорусская антарктическая экспедиция. Третий слева - начальник экспедиции Алексей Гайдашов. Фото: НАН Беларуси.

Новая дизель-электростанция поможет перезимовать

Пока наши полярники работают антарктическим летом - с ноября по апрель, но вскоре смогут там оставаться и на круглогодичную зимовку.

В район Южного полюса авангардная группа БАЭ в составе пяти человек прибыла самолетом (с несколькими пересадками, в том числе в Кейптауне) 30 ноября 2018 года. А 2 января на российском судне «Академик Федоров» прибыла вторая часть команды - еще четверо полярников. Закончилась экспедиция в апреле. Когда вся экспедиция собралась в Минске, в Академии наук состоялась ее торжественная встреча.

- Мы продолжаем строить 8-секционный модуль, - рассказал Алексей Гайдашов. - В этом году добавили еще одну секцию. Сейчас их пять. Смонтировали новый комплекс дизель-электростанции, появился резерв в электрообеспечении. Она рассчитана на работу в условиях зимовки. Мы уже не смотрим нервно, что лампочки из-за большой нагрузки замигали. Плюс построили новый комплекс интернет- и ТВ-связи с огромной спутниковой тарелкой. Мы его планируем запустить в следующем сезоне. Безлимитный доступ в Интернет, каналы телевидения… Это психологически для ребят очень важно. В следующем году планируем три секции достроить, в том числе лабораторный объект и амбулаторно-хирургическую секцию. Значительная часть запасов зимовочного топлива уже доставлена. На рубеже 2019 - 2020 годов продолжим работать в сезонном режиме, в ноябре 2020 - феврале 2021 года рассчитываем все доделать и проверить, а в марте 2021 года остаться на зимовку. Это значит, что белорусы смогут жить и работать в Антарктиде круглый год.

Главная часть нашей станции - лабораторно-жилой модуль, в котором к пяти секциям прибавят еще три. Фото: НАН Беларуси.

Алексей Гайдашов отметил, что экспедиция эффективно совмещала научную деятельность и инженерно-технические работы.

- Во многом благодаря Дмитрию Лукашанцу была оптимизирована схема проведения полевых научных исследований. В нем я увидел человека, который одержим научной работой. Очень порадовал самый молодой наш участник - Владислав Базылевич. Спасибо физикам, которые традиционно дают в экспедицию отличных ребят. Казалось бы, что можно ожидать от юноши в 23 года, ему еще жизни учиться. Тем не менее проявил себя отлично. А как на камбузе дежурил! Постоянно возникало желание дать ему наряд вне очереди. Но не за провинности, а за качественное приготовление пищи - и все время с фантазией. Я уже не говорю про науку. Молодец парень. Надо таких держать на виду.

В тяжелых погодных условиях полярники не только строили станцию, но и проводили научные исследования. Даже опускались под воду с научным оборудованием для работы в океане. Выполнены десятки уникальных научных исследований и экспериментов: гидрохимические, биологические, экологические исследования наземных, морских и пресноводных экосистем; мониторинг озонового слоя атмосферы; исследование изменений природной среды и климата и т. д.

Материал накапливается и подробно изучается в Беларуси. Биологи привели простой пример практической пользы. Отобраны и охарактеризованы два штамма спорообразующих бактерий на основе которых разрабатывается биопрепарат для защиты капусты белокочанной от болезней в период вегетации и при хранении.

Так выглядит новый спутниковый комплекс интернет- и ТВ-коммуникаций. Фото: НАН Беларуси.

«Вода к станции подается по водопроводу из пресноводного озера»

Начальник экспедиции отметил, что состав на две трети был собран из новобранцев, а одна треть - бывалые.

- Бывалые подтвердили надежность и высокий профессионализм. Инженеры-механики Артур Ивашко и Алексей Хаткевич мне говорили: «Алексаныч, не переживайте, мы за это отвечаем, это наши проблемы». А с профессиональной точки зрения тяжелее всех пришлось врачу-хирургу Сергею Сухареву. К счастью, не пришлось ему резать, сшивать-зашивать нас, но это был наш главный кормилец и хороший стержень психологический. И в этом тоже важность присутствия врача. Сергей поддерживал ребят психологически. А электромонтера Александра Ленкевича мы называли нашим энерджайзером. Мы удивлялись, как человек по 14 - 16 часов в сутки мог сохранять одинаковый темп активной работы. Спасибо всем ребятам - это золотой профессиональный и человеческий фонд нашей страны.

Постепенно станция приобретает черты уютного дома. Алексей Гайдашов рассказал, какие сейчас там есть прелести цивилизации.

- В новых сооружениях есть небольшие, но комфортные жилые комнаты, современные лаборатории, душевые, умывальники, горячая и холодная вода, сауна, туалеты, комнаты приема пищи, электрическое кухонное оборудование, включая посудомоечную машину, лимитированный доступ к спутниковой связи для личного общения, телепроекционная аппаратура, небольшая библиотека и видеотека.

Хороших людей пингвины встречают с распростертыми объятиями. Фото: НАН Беларуси.

В этом сезоне появился даже водопровод. Причем и его сделали своими силами.

- Мы реализовали пилотный технологический проект - смонтировали и ввели в эксплуатацию обогреваемый водопровод и обогреваемый сливной коллектор для бытовых сточных вод. С их помощью вода круглый год сможет подаваться из пресноводного озера к станции, а использованная вода - сливаться в отведенное место.

Полярники с удовольствием играют в настольный теннис. Это их главное спортивное развлечение.

- Продолжена реконструкция старого строения времен советских антарктических экспедиций - его переоборудуем под физкультурно-оздоровительный объект. Вставили новые стеклопакеты взамен старых разбитых окон, провели генеральную разборку утильного инвентаря и в этом сезоне здесь уже прошли первые товарищеские турниры БАЭ по настольному теннису. Планируем дальше развивать и оснащать этот объект. Для этого уже завезено несколько спортивных тренажеров, в следующем году еще добавим.