Сначала мои родители расписались на колонне Рейхстага, а потом - в загсе

Мои родители - Зернов Иван Михайлович и Зернова (в девичестве - Логинова) Антонина Ивановна встретились на фронте. По-разному складывались их судьбы до войны, но война свела вместе этих двух замечательных, преданных своей Родине людей, которые прожили долгую совместную семейную жизнь.

Все начиналось так хорошо. Ранним июньским утром 1941 года яркий солнечный лучик разбился о переплет оконной рамы и разбрызгался золотыми бликами по лицу Ивана Зернова, по полу, стенам студенческого общежития. Вчера он закончил 2-й Московский медицинский институт, в кармане был новенький, еще пахнущий типографской краской диплом врача. Теперь он - настоящий врач!

Этой ночью Иван Зернов и однокурсники прощались с Москвой. Они получили распределение в далекие села и разъезжались набираться опыта. А утром все планы рухнули, все мечты развеяло страшное слово «война». Отец сразу отправился в один из Московских военкоматов. Там прямо во дворе формировались воинские подразделения и убывали на фронт.

Черноволосый угрюмый капитан, как вспоминал отец, оторвавшись от бумаг, оценивающе посмотрел на него, быстро спросил о профессии и возрасте.

- Врач я, только что институт окончил, - ответил отец.

- Вот и хорошо, что окончил, - прокомментировал капитан. - Парень ты на вид крепкий, Видимо, спортсмен. Будешь служить в кавалерии.

Таким образом, моему отцу, Ивану Зернову, уроженцу города Тулы, выпал неожиданный жребий - быть командиром кавалерийского медэскадрона. Физически подготовленный отец быстро освоил верховую езду. Через несколько недель молодой военный врач уверенно сидел в седле, как заправский казак. До войны отец занимался гимнастикой, в студенческие годы был ведущим спортсменом Советского Союза по прыжкам с вышки в воду. Выигрывал первенство профсоюзов, был чемпионом СССР 1938 и 1939 годов.

Он попал на фронт в составе 87-го кавалерийского полка 55-й отдельной кавалерийской дивизии. В короткий срок отец получил такую медицинскую практику, о которой и не предполагал, будучи студентом. Отцу пришлось столкнуться с реалиями фронтового быта, с огнестрельными ранами, переломами, контузиями, ампутациями. Великое множество хирургических операций провел отец в военно-полевых условиях, более 300 воинам он спас жизнь и вернул их в строй.

Оружие военного врача - скальпель, ланцет. Однако военврачам не раз приходилось пользоваться огнестрельным оружием. Фашисты вели войну самыми коварными методами, не щадили раненых, нападали на полевые госпитали. На бесконечно длинных верстах войны у отца было много событий, которые требовали находчивости, смелости и мужества. Отец вспоминал, как в разгар жестоких боев на Сталинградском фронте медэскадрон получил приказ передислоцироваться. «Смотри не нарвись на отступающие немецкие части и сохрани людей», - напутствовал отца командир полка. Медэскадрон прошел более пяти километров. Стали спускаться с пологого спуска и вдруг увидели движущуюся навстречу колонну немецких машин. Отец приказал кавалеристам свернуть с дороги и приготовиться к бою. Подпустив ближе колонну, санитары и бойцы открыли огонь. Этот внезапный дружный залп вызвал панику среди фашистов. А ведь атаковал колонну военно-полевой госпиталь. За этот бой, смелость и мужество, проявленные в бою, отец был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Много захватывающих рейдов по тылам врага совершил кавалерийский корпус, в котором служил гвардии майор медицинской службы Зернов Иван Михайлович. Мобильность кавалерийского корпуса позволяла перебрасывать его на разные направления. Боевые действия корпус осуществлял в составе Брянского, Юго-Западного, Степного и 1-го Белорусского фронтов. Отец награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, 18 медалями.

Моя мама, Логинова Антонина Ивановна, встретила войну в родном городе Куйбышеве (ныне Самара). В 1941 году она закончила 3-летнюю Ульяновскую фармшколу, филиал которой находился при Куйбышевском медицинском институте. Ей было 18 лет. В период учебы совмещала работу в аптеке Куйбышева.

Сразу после начала войны втайне от родителей она пошла на курсы военной подготовки младшего офицерского состава. 14 сентября 1942 года была призвана Сталинским райвоенкоматом г. Куйбышева в ряды Красной армии. В день отправки пришла домой и сказала родителям, что отбывает на фронт. Для родителей это было полной неожиданностью, но изменить решение дочери они не смогли.

Юная девушка Тоня получила назначение на должность начальника хранения полевого армейского ветеринарного склада №1674 I Украинского фронта, в составе которого участвовала в освобождении городов Украины: Борисоглебска, Ртищева, Киева, Белой Церкви, Лозовой, Калача, Сарны, Ровно и других.

В 1943 году мама подала рапорт в Санитарное управление армии с просьбой направить в действующую часть. Просьбу удовлетворили, направив ее в 7-й кавалерийский корпус, 15-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, в медэскадрон, в котором служил мой отец. Вот так мои родители встретились и прошли дорогами войны до Берлина, освобождая Белоруссию, Польшу, Германию. Боевым орденом Красной Звезды мама была награждена за Висло-Одерскую наступательную операцию. В наградном листе отмечено, что гвардии младший лейтенант медицинской службы Логинова Антонина Ивановна проявила себя дисциплинированным, исполнительным и требовательным офицером. В наступательной операции по овладению городом Берлином товарищ Логинова, кроме своих обязанностей, в тяжелых условиях боевой обстановки оказывала помощь в работе хирургического взвода по оказанию помощи раненым бойцам и офицерам, проявляя при этом инициативу и мужество, под артобстрелом оказала медицинскую помощь 17 раненым бойцам и офицерам, обеспечила их укрытием. За отличное выполнение боевых заданий, за проявленное при этом мужество и отвагу мама была награждена орденом Красной Звезды, кроме того, она награждена орденом Отечественной войны II степени, 10 медалями, отмечена благодарностями приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина за участие в овладении немецкими городами.

Победа далась нелегко, ее ковали на фронте и в тылу миллионы советских людей. Медики были неразрывной частицей этого могучего сплава, и их вклад в победу трудно переоценить.

Размах военных действий, ожесточенность и кровопролитность боев требовали от медицинского состава большого напряжения, сил, профессионализма в своей работе.

И вот - ПОБЕДА! Война закончена. Очень символично, что гвардии майор медицинской службы Зернов И.М. и гвардии младший лейтенант медицинской службы Логинова А.И. сначала расписались на колонне Рейхстага, а уже потом, когда в июле 1945 года отца направили в Минск для прохождения военной службы, молодые офицеры расписались в загсе. Направление в Минск было не случайным. Дело в том, что в окружном Доме Офицеров сохранился бассейн, в котором отец возобновил тренировки по прыжкам с вышки в воду. В 1946 году завоевал 1-е место на чемпионате Вооруженных сил СССР. Мастер спорта Зернов И.М. - 18-кратный чемпион Беларуси по прыжкам с вышки в воду (1946 - 1955 гг.), заслуженный тренер Республики Беларусь. Службу в Советской армии он закончил в 1969 году в Чехословакии. Работал врачом до 1989 года.

Мама демобилизовалась из рядов Красной армии в 1946 году. После войны работала провизором в аптеках Минска, вырастили с отцом двух сыновей.

Мы храним все награды и благодаря военным архивам хорошо знаем фронтовой путь, который прошли родители. Хоть дорогих нам людей сейчас нет с нами, но мы их помним и любим.

Зернов Анатолий Иванович, сын.

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