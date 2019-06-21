Когда узнали о Победе, город ликовал всю ночь

Сейчас мне 87,5 года, мое поколение - дети войны. И нас, ветеранов, остается все меньше и меньше, кто может рассказать о той эпохе.

Шел 1941 год, май-июнь, начинались каникулы. Школьников готовили к отправке в пионерские лагеря, а детские сады - на летние базы отдыха. Моя семья жила в рабочем городке Орджоникидзеграде (так до войны называли город Бежица), где были большие паровозостроительный и вагоностроительный заводы, а еще сталелитейный, который обслуживал эти заводы. Они строили паровозы и вагоны для всей большой нашей страны - СССР.

Дедушка работал на БМЗ, а отец - на сталелитейном. Руководство города и заводов координировали отправку детей в места отдыха. Вот намечен день, выделены автобусы и родители приводят детей к месту отправки. На площади школьники в пионерской форме с красными галстуками, на голове - панамка или шапка. Играет музыка, песни, пляски, все радуются. Это настоящий праздник города. Дедушка, бабушка и я провожаем мою тетю (дочь дедушки и бабушки), она на три года старше меня. Все радуются, а я нет: я плачу, потому что меня никуда не отправляют.

Я только что переболела малярией, и все знакомые спрашивают, почему девочка такая желтая. Я плачу и не могу успокоиться, а меня все успокаивают…

И вот прошло какое-то время, мама собирается увезти меня и братьев на лето к другой бабушке в деревню под Брянском - Тимоновку. Но в один из июньских дней дедушка пришел с работы раньше времени, а следом за ним явился и отец. Пришли взволнованные, с ходу включили радио. И из черной тарелки голос Левитана говорил, что началась война и Германия вторглась в пределы Советского Союза. Что бомбят Киев и приграничные города. По радио говорили, что делать, если начнут бомбить и наш город. Если есть погреб - укрываться в нем, рыть укрытия и т. д. Это было 22 июня…

Так началась война. Вскоре бомбить стали и наш город, ведь это заводы, железнодорожный узел, связывающий восток и запад. У соседей на нашей улице был большой погреб, и мы укрылись в нем. Было тревожно и страшно.

Заводы срочно стали готовить к эвакуации. Вывозили оборудование, специалистов и рабочих.

Дедушка пришел с завода и сказал, чтобы бабушка срочно собиралась, брала только самое необходимое. Бабушка, тетя Нина запричитали и заплакали: «А как же дети, как забрать из пионерлагеря Зинаиду и из сада братьев Шурика и Гарика?» Но дедушка объяснил, что дети уже едут в вагонах к месту эвакуации заводов. Женщин это не успокоило, и они суетливо бегали, не зная, что делать, и все плакали…

Мама нас увезла к бабушке в Тимоновку. Семья деда уехала в эвакуацию с заводами, отец - на призывной пункт. Дом был заколочен. Город опустел почти наполовину. Люди переживали страшные военные годы - бомбежки, фронты, голод, пожары, оккупация и на глазах убитые люди.

Но большая надежда не покидала нас, что придут наши и освободят нас. Мы верили и надеялись что мы победим!

И вот 17 сентября 1943 года город Брянск и Бежица были освобождены. Это была безмерная радость: люди ликовали, с окраин возвращались в город. Все жильцы включались в помощь фронту в восстановление города, ведь он лежал в руинах. Уцелевшие здания оборудовали под госпиталь, где лечили раненых бойцов. В частных деревянных домах, жильцы которых пропали во время войны, открылись школы. Из эвакуации возвращались эшелоны с заводским оборудованием и люди, которые не прекращали ковать орудие для фронта.

Жители города, несмотря на трудности, улыбались и помогали друг другу. Моя мама пошла работать в артель, которая выпускала фуфайки для фронта. Она приносила домой заготовки рукавиц, и мы, дети, ей помогали.

В летнюю ночь 1944 года на железнодорожный узел и дорогу налетели десятки немецких бомбардировщиков и сбросили сотни бомб. Немцы хотели парализовать доставку боеприпасов и продовольствия для Белорусского и Украинского фронтов. Километры пути были повреждены и разрушены.

Но наутро тысячи жителей Брянска пришли к полотну и узлу. Уже к полудню на фронт пошли эшелоны. А в течение нескольких дней все было восстановлено.

Фронт все дальше уходил от нас на запад, и мы, школьники, отмечали на географических картах линию фронта, радовались, когда она отодвигалась дальше на запад.

Наступил май, мы мирно спали, когда часов в 4 - 5 утра в наши окна и двери громко забарабанили. На улице кто-то кричал. Мы испугались, а бабушка побежала узнавать, что случилось. Открыли дверь, а с улицы крики: «Победа! Война закончилась! Просыпайтесь!» Мы все выскочили за дверь, а со стороны Центральной улицы несутся сплошной крик, плач, ликование: «Ура! Победа! Войне конец!»

Это было 9 мая 1945 года, утро. Город узнал о победе в 2 часа ночи. Никто не спал. Весь народ высыпал на улицы и площади. В небо летели ракеты, гремел оркестр. Все радовались, потому что так долго этого ждали, верили и надеялись. И победа пришла!!!

Берегите мир!

Долгих Римма Георгиевна, г. Минск

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