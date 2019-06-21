Выходные в Минске 22 и 23 июня: бесплатный концерт Нино Катамадзе, ирландские волынщики, медали олигарха и йога

- «Джазовые вечера у Ратуши» откроются 22 июня в 20.30. Первый концерт пройдет с участием исполнительницы родом из ЮАР Tutu Puoane (Туту Пуоун) и итальянского гитариста, диджея Nicola Conte (Никола Конте). Вход свободный.

Концерты «Джазовых вечеров у Ратуши» состоятся 22, 29 июня и 6 июля.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- День британской культуры пройдет в этом году в два этапа. 22 июня посольство и британские спортсмены будут участвовать в мероприятиях в фан-зоне Европейских игр у Дворца спорта. А в воскресенье, 23 июня, в Верхнем городе будет аж 14 тематических зон - от экологии до образования и спорта, а также фотозона и фуд-корты. Вечером выступят группы Dan Owen (Лондон), Clean Cut Kid (Ливерпуль), а также DJ Blaise и шотландская кавер-группа Somethin’ Regenerated. Традиционно фестиваль откроет в 13.00 шествие волынщиков Королевского ирландского полка. Вход свободный.

- День Грузии в фан-зоне возле Дворца спорта - 23 июня. С 10.00 до 21.00 перформансы Государственного театра пантомимы, выставка грузинских изделий ручной работы, национальной одежды и аксессуаров, мастер-классы по написанию грузинского алфавита. С 13.00 до 14.00 - встреча с легендами грузинского и белорусского футбола, с 14.00 до 15.00 - мастер-класс по грузинским танцам, с 15.00 до 16.00 - мастер-классы по росписи букв и изготовлению сувениров. На главной сцене с 21.00 до 22.00 - танцевальный ансамбль «Рустави», с 22.00 до 24.00 концерт Нино Катамадзе. Вход свободный.

- К Европейским играм Ботанический сад и Музыкальный дом «Классика» подготовили проект MuzzicLETO. 22 июня с 13.00 до 21.30 программа «Манюшка-фэст i 5D-опера» (праздник национальной оперы, гастрономии, отдыха и забав в стиле XIX века). Будут и экскурсии «Цюльпаны на дрэве», песни и танцы вместе с командой «Спеўнага сходу», фестиваль белорусской еды. В 19.30 - опера Монюшко Verbum Nobile в формате 5D от Симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании, солистов Большого театра Беларуси и Музыкального театра. Билеты: 5 - 10 руб.

Летом в Ботаническом саду можно будет не только прогуляться среди редких цветов и деревьев, но и послушать музыку. Фото:http://cbg.org.by/

- Специально к Европейским играм в Минскую ратушу привезли крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград и медалей со всех уголков планеты крупнейшего российского бизнесмена Владимира Потанина. В Минске представлена самая интересная часть коллекции - награды Олимпийских игр первой половины ХХ века. Выставка продлится до 14 июля (выходной - понедельник). В дни Европейских игр - с 12.00 до 21.00, с 1 по 14 июля - с 11.00 до 19.00, Минская ратуша. Вход свободный.

- 22 и 23 июня в галере «Ў» Fashion Idea Festival - первый в Беларуси fashion-фестиваль, направленный на поиск и презентацию молодых талантов в области дизайна одежды, аксессуаров и других форм современного искусства. В программе - маркет, показы, лекции, выставки, конкурсы. Вход свободный.

- Кирмаш экологичной и органической еды ищите 22 июня с 11.00 до 15.00 в «Песочнице». В программе - маркет с зеленью, овощами, фруктами, медом, молочными продуктами, а также мастер-классы для детей, встречи с фермерами. Вход свободный.

- До 30 июня (кроме воскресенья и понедельника) с 11.00 до 19.00 в художественной галерее «Университет культуры» (цокольный этаж Дворца Республики) можно посмотреть выставку «Маляваныя сны» Ирины Терешковой и Жанны Ильюшкиной. Экспозиция представит работы из таинственного мира наивного искусства - маляванки. Сюжеты представленных работ навеяны белорусской мифологией и народными легендами, а также экспедициями по родному краю. Вход свободный.

- Ставший традиционным фестиваль йоги состоится в парке им. Горького 22 июня с 9.00. Приходите со своими ковриками и приобщайтесь. А 23 июня с 12.00 до 16.00 в детском парке «Скрыня-фэст». Здесь будет много мастеров и концерты народных коллективов. Вход, конечно же, свободный.

- C 21 по 23 июня в Музее народной архитектуры и быта - музыкальный оупенэйр-фестиваль «Купальскае Кола - XI». Здесь масса площадок и развлечений, реконструкция аутентичного Купалья, а также большая концертная программа на трех сценах, где за три дня выступят около 30 групп. Билеты: 35 руб.