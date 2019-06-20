2019-06-20T17:52:40+03:00
Минск
КП Беларусь

Репетиция парада 20 июня 2019 в Минске: сегодня на два часа перекроют проспект Машерова

А генеральная репетиция парада пройдет 1 июля
Геннадий МОЖЕЙКО
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Репетиция парада: сегодня на два часа перекроют проспект Машерова.Репетиция парада: сегодня на два часа перекроют проспект Машерова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Продолжаются репетиции роты почетного караула, которая выступит на День Независимости, 3 июля, после парада техники. Военные тренируются по вечерам на проспекте Машерова у стелы «Минск – Город-герой». В это время кусок проспекта перекрывают полностью для движения автомобилей. Сегодня, 20 июня – финальная репетиция. Проспект перекроют с 21:00 до 23:00.

Движение автобусов маршрутов №29, 44, 136 временно организуют в прямом направлении по Машерова, Даумана, Старовиленскому тракту, Нововиленской, Орловской и далее по маршруту с выполнением остановочных пунктов «Нововиленская» и «Выставочный комплекс». В обратном направлении автобусы проследуют по Победителей, Немиге, Богдановича, Машерова с выполнением остановочных пунктов «Гостиница Юбилейная» и «Станция метро Немига».

Генеральная репетиция парада пройдет 1 июля. Колонна техники начнет движение в 18:00 по маршруту: военный городок «Уручье» – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской. Все эти улицы будут перекрывать.

В четверг вечером стало известно, что тренировка роты почетного караула отменяется - движение транспорта 20 июня меняться не будет >

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