Церемония открытия Европейских игр 2019 в Минске: онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 23:42

По телевизору все выглядит очень эффектно. А вот как видят постановку наши журналисты с пресс-трибуны. «Перед нами телекраны, затем беговая дорожка, ряды со спортсменами и далеко-далеко сцена». В общем, все делается в первую очередь для телекартинки. То есть телезрители видят все так, как задумывалось, а журналисты - как пришлось: с изнанки. Короче, ничего не понятно, но впечатляет!