2019-06-21T23:09:25+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Церемония открытия Европейских игр 2019 в Минске: онлайн-трансляция

Сегодня, 21 июня в Минске проходит церемония открытия Европейских игр 2019. Идет онлайн-трансляция
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II Европейские игры в Минске начались!II Европейские игры в Минске начались!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Дождались! В Минске открываются II Европейские игры. Первые проходили в Азербайджане четыре года назад, в 2019 их принимает Беларусь. Церемония открытия проходит на столичном стадионе «Динамо». Самые интересные подробности этого грандиозного шоу - в прямой онлайн-трансляции «Комсомолки».

Онлайн-трансляция

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент
Сцена. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Сцена.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

По телевизору все выглядит очень эффектно. А вот как видят постановку наши журналисты с пресс-трибуны. «Перед нами телекраны, затем беговая дорожка, ряды со спортсменами и далеко-далеко сцена». В общем, все делается в первую очередь для телекартинки. То есть телезрители видят все так, как задумывалось, а журналисты - как пришлось: с изнанки. Короче, ничего не понятно, но впечатляет!

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Звучат имена Марка Шагала и Леона Бакста, Янки Купалы, Валентина Елизарьева, Владимира Мулявина, Софьи Ковалевской, Жореса Алферова, Павла Сухого... Белорусы! Нам действительно есть кем и чем гордиться!

Владимир КРИУЛИНВладимир КРИУЛИНкорреспондент

Спортсмены расселись по обе стороны от большого экрана в центре стадиона. Кто-то снимает действо на телефон, кто-то в телефоне что-то смотрит или постит.

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Гостям церемонии рассказали о Ефросинье Полоцкой, Франциске Скорине, Витовте, Льве Сапеге и других исторических персонажах, которыми белорусы гордятся... Почаще бы про них вспоминали, а то все война да война.

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Цмок! Виртуальный цмок!

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Теперь нам показывают театрализованное представление «Когда цветет папоротник». На стадионе Иван Кирчук!

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Спорт-спортом, но вообще-то для атлетов это работа. Расценки такие: золотая медаль - 10 000 белорусских рублей, серебро - примерно 6 300, бронза - около 4000.

Владимир КРИУЛИНВладимир КРИУЛИНкорреспондент
Спортсмены. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортсмены.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звучит гимн II Европейских игр. По стадиону не объявляли, что надо вставать. Кто-то слушает стоя, кто-то - сидя. Большая часть на трибунах встала. В принципе, правильно, сидеть еще долго. Хотя, обещали же, что все будут танцевать и водить хороводы в одном из отделений постановки.

Владимир КРИУЛИНВладимир КРИУЛИНкорреспондент

Когда вышли наши спортсмены, трибуны начали скандировать "Бе-ла-русь!".

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Нашу команду встречают бурными аплодисментами. У нас 221 спортсмен! Президент улыбается и приветствует спортсменов стоя. Наши выходили последними.

Владимир КРИУЛИНВладимир КРИУЛИНкорреспондент

Много аплодисментов и Украине. Кстати, специально обученные люди регулируют скорость движения спортсменов.

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент
Спортсмены тоже хотят фотографироваться! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортсмены тоже хотят фотографироваться!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так по-разному приветствуют спортсменов. Когда выходила делегация из России, трибуны прямо взорвались - приехало много болельщиков из России. А веселые португальцы остановились для фото, но распорядитель церемонии стал размахивать палкой - мол, давайте вперед, не задерживайте движение. Зануда! Но вообще-то тут все строго по времени.

Владимир КРИУЛИНВладимир КРИУЛИНкорреспондент

Диктор на стадионе спортсменов из Российской Федерации голосом выделил их более эмоционально. На трибунах тоже было слышно оживление.

Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧкорреспондент

Кстати! Следующие Европейские игры пройдут в Кракове в 2023 году.

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