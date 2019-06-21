Церемония открытия Европейских игр 2019 в Минске: онлайн-трансляция

Сцена.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
По телевизору все выглядит очень эффектно. А вот как видят постановку наши журналисты с пресс-трибуны. «Перед нами телекраны, затем беговая дорожка, ряды со спортсменами и далеко-далеко сцена». В общем, все делается в первую очередь для телекартинки. То есть телезрители видят все так, как задумывалось, а журналисты - как пришлось: с изнанки. Короче, ничего не понятно, но впечатляет!
Звучат имена Марка Шагала и Леона Бакста, Янки Купалы, Валентина Елизарьева, Владимира Мулявина, Софьи Ковалевской, Жореса Алферова, Павла Сухого... Белорусы! Нам действительно есть кем и чем гордиться!
Спортсмены расселись по обе стороны от большого экрана в центре стадиона. Кто-то снимает действо на телефон, кто-то в телефоне что-то смотрит или постит.
Гостям церемонии рассказали о Ефросинье Полоцкой, Франциске Скорине, Витовте, Льве Сапеге и других исторических персонажах, которыми белорусы гордятся... Почаще бы про них вспоминали, а то все война да война.
Цмок! Виртуальный цмок!
Теперь нам показывают театрализованное представление «Когда цветет папоротник». На стадионе Иван Кирчук!
Спорт-спортом, но вообще-то для атлетов это работа. Расценки такие: золотая медаль - 10 000 белорусских рублей, серебро - примерно 6 300, бронза - около 4000.
Спортсмены.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Звучит гимн II Европейских игр. По стадиону не объявляли, что надо вставать. Кто-то слушает стоя, кто-то - сидя. Большая часть на трибунах встала. В принципе, правильно, сидеть еще долго. Хотя, обещали же, что все будут танцевать и водить хороводы в одном из отделений постановки.
Когда вышли наши спортсмены, трибуны начали скандировать "Бе-ла-русь!".
Нашу команду встречают бурными аплодисментами. У нас 221 спортсмен! Президент улыбается и приветствует спортсменов стоя. Наши выходили последними.
Много аплодисментов и Украине. Кстати, специально обученные люди регулируют скорость движения спортсменов.
Спортсмены тоже хотят фотографироваться!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Так по-разному приветствуют спортсменов. Когда выходила делегация из России, трибуны прямо взорвались - приехало много болельщиков из России. А веселые португальцы остановились для фото, но распорядитель церемонии стал размахивать палкой - мол, давайте вперед, не задерживайте движение. Зануда! Но вообще-то тут все строго по времени.
Диктор на стадионе спортсменов из Российской Федерации голосом выделил их более эмоционально. На трибунах тоже было слышно оживление.
Кстати! Следующие Европейские игры пройдут в Кракове в 2023 году.