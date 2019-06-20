Деревня спортсменов: суши под запретом, первая кровь и комнаты для молитв

Деревня спортсменов Европейских игр расположилась на территории Студенческой деревни (проспект Дзержинского, улица Чюрлениса). Нас пригласили посмотреть, как обживаются атлеты.

Аллея флагов в деревне спортсменов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Улицы не просто чистые, они стерильные

На входе досмотр: стандартные металлоискатели и интроскопы для большой ручной клади. На территории сразу бросаются в глаза флаги на балконах жилых корпусов: Италия, Чехия, Швеция и другие. Спортсмены, въезжая в деревню, первым делом обозначают свое присутствие.

Спортсмены, въезжая в деревню, первым делом обозначают свое присутствие.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сразу видно, где живет наша команда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Идем по деревне. Так повелось, что гости Беларуси всегда отмечают чистоту улиц. Так вот, в деревне они как будто стерильные - между плитками нет и травинки.

Гольф не входит в программу игр, но проиграть можно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду вечером большинство спортсменов только въезжали и обустраивались. Бросив вещи, некоторые тут же отправились играть. Между жилыми корпусами есть площадка для мини-гольфа, настольный футбол, шашки, аэрохоккей, дженга (настольная игра, где надо построить, а потом разбирать башню). Угадайте, кто эмоционально играл в настольный футбол? Хорваты. Кажется, на самом деле у них есть ген игровых видов спорта. Еще отдохнуть можно в развлекательном центре, где есть приставки, видеоигры, настольный теннис.

Хорваты сразу начали играть в настольный футбол.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В деревне есть и центр белорусской культуры. По замыслу, там гости узнают, как белорусы понимают семью и родину. Выставлены музыкальные инструменты (дуда, трещотки, гармонь), национальные костюмы (например, калинковичский костюм 1938 года, мотольский костюм).

В деревне есть и центр белорусской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Там же можно купить сувениры: чашка с орнаментом (7,5 рубля), магниты (от 3 до 14 рублей), бейсболка с логотипом Европейских игр (26 рублей), джемпер (54 - 59 рублей) и другие.

Для халяльной кухни - отдельный цех

Доходим до столовой. Пахнет вкусно и веет прохладой. Она на 2000 мест и работает в круглосуточном режиме для 6 тысяч человек (4 тысячи спортсменов плюс члены команд). В меню 300 - 350 блюд: белорусской, итальянской, французской, славянской, азиатской, средиземноморской кухонь, вегетарианские и диетические блюда, а также конфессиональное питание халяль и кошер. В меню нет суши: по требованию пищевой безопасности это блюдо относится к группе риска.

В меню столовой 300 - 350 блюд.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для приготовления халяльной кухни - отдельный цех, специально привозят сырье, которые имеет сертификацию «халяль». Даже посуда отдельно выделена, муфтий следит за всеми процессами, чтобы все было согласно религиозным требованиям, - рассказывает Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания дирекции Игр.

В меню также конфессиональное питание халяль и кошер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед столовой - дезинфекция.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все продукты (особенно мясные) были проверены антидопинговой лабораторией. Кстати, практически все продукты белорусские, только 3 - 5% завозные, например, уникальные сухофрукты. Обслуживание идет через поваров - спортсмены подходят к секциям и говорят о своем выборе (если возникают языковые проблемы, на помощь приходят волонтеры). Из столовой можно выносить только напитки в бутылках и мороженое. Равно как и ничего из продуктов нельзя приносить в деревню. К слову, мороженое на десерт брал, кажется, каждый атлет. Отходы сразу сортируются: пластик отдельно, все остальное отдельно.

Сбор мусора в столовой раздельный.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти все атлеты на десерт взяли мороженое.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поваров отбирали со всей Беларуси, а потом обучали на специальных тренингах. После окончания игр в павильоне, где находится столовая, разместятся игровые залы. Оборудование развезут по комбинатам школьного питания.

Еда на любой вкус.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортивные делегации в столовой питаются бесплатно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортивные делегации в столовой питаются бесплатно. В основном корпусе продегустировать блюда нам не довелось, но, судя по реакции ужинавших атлетов, им все нравится.

Отдельно разместился ресторан белорусской кухни на 150 места. Там драники, запеченное мясо, полендвица, блины, морс, березовый сок, перетертые ягоды клубники и клювы, овощи и многое другое. Вместе с нами эти блюда оценили спортсмены Эстонии, Литвы, России. Надо сказать, в точках общепита такие вкусные драники пробовать не доводилось - как домашние.

Бургер-драник с курицей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская кухня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стадионе и в тренажерном зале вовсю тренировались боксеры - им выходить на ринг уже 21 июня. Кто-то спаррингует с партнерами и тренерами, кто-то устроил бой с тенью - для непривыкших это смотрится угрожающе.

Финские боксеры тренируются.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финские девушки тренируются.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тренажерный зал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Презервативы раздают бесплатно

В поликлинике на входе бросается в глаза стенд с презервативами. Их бесплатно раздают спортсменам. Это стандартная практика на больших соревнованиях. Если на Олимпиаде-1988 раздали 8,5 тысячи презервативов, то в Рио-2016 - 450 тысяч.

- Это правильно. Каждый спортсмен долен себя защищать в любой период, - говорят медики. Стенды с презервативами будут и во всех общежитиях.

Каждый спортсмен долен себя защищать в любой период.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как рассказывает менеджер (главный врач) поликлиники Наталья Шут, самой востребованной процедурой у спортсменов в первые дни стала гидротерапия. В кабинете стоит стол для гидромассажа, рядом - мини-бассейн со льдом. При нас там восстанавливалась австрийская спортсменка. Холодная вода со льдом (около 6 градусов) помогает снять усталость и ускоряет процессы восстановления.

Холодная вода со льдом (около 6 градусов) помогает снять усталость и ускоряет процессы восстановления.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стол для гидромассажа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В лаборатории в течение 15 минут можно получить анализ крови - таким образом врачи команд узнают, как проходят процессы восстановления организма после нагрузок. Еще на первом этаже врачи рефлексотерапии, спортивной медицины, на втором этаже медблока - кабинеты для физиопроцедур и врачи-специалисты. В случае надобности спортсменов будут направлять в больницы, например для МРТ, КТ. Медперсонал вступил в дело уже в среду: один из членов делегаций поранился стеклом, ему сделали противостолбнячную сыворотку и перевязку.

В общежитиях блочного типа (для всех одинаковые) в начале года сделали ремонт и в комнаты закупили новые кровати.

Каждый блок состоит из двух двухместных комнат.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ванная комната с душевой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый блок состоит из двух двухместных комнат, рядом туалет и ванная комната с душевой. Есть и кухня, но плита там обесточена - ведь все есть в столовой. Кровати по стандарту - 200 на 90 сантиметров. Если спортсмен очень высокий, ему принесут специальную приставку к кровати. Кондиционеров нет, но есть вентиляторы. В каждом здании есть прачечные: одежду спортсмены оставляют в мешках для стирки.

Чемпион и призер Олимпийских игр в фехтовании Александр Романьков оценил условия:

- На своей первой Олимпиаде (в 1972 году. - Ред.) у нас были комнаты, где жили 24 человека, стояли двухэтажные кровати. Вот это была жизнь! Но мне было без разницы, какая там кровать - жесткая или мягкая. У меня была одна задача - победа. Тут очень хорошие условия для проживания.

В деревне есть мультиконфессиональный центр, где расположились комнаты для христиан, иудеев, мусульман. Все обставлено в соответствии с религиозными обычаями для совершения ритуалов.

Зоны отдыха.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По вечерам возле «Аллеи флагов» будут проходить концерты, а в четверг шефы миссий посадят аллею дубов.