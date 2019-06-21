Большая игра началась: 10 дней соревнований и концертов

В нашем доме поселился замечательный сосед. Впрочем, вы сами можете подобрать эпитет, который наиболее точно охарактеризует этого соседа - Европейские игры. Для одних он - в соответствии с девизом - яркий и эмоциональный, для других - шумный и навязчивый, для третьих - веселый и необычный… Но ведь когда с соседом находишь общий язык, то жить становится комфортнее. А Игры как раз располагают к тому, чтобы получать удовольствие от новых впечатлений.

Никогда еще в нашей стране десять дней подряд не шли одновременно практически нон-стоп концерты и спортивные соревнования. Это марафон, из которого можно выйти, отдохнуть и снова побежать.

Минск готов к приему гостей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня во время открытия нам обещают невиданное в Беларуси шоу с Анной Нетребко и Димашем в главных ролях, а уже завтра разыграют первые комплекты медалей велогонщики, акробаты, гимнасты, самбисты и стрелки.

Одновременно в трех местах Минска (а также в других городах) будут идти концерты в фан-зонах. На улицах мы надеемся увидеть пеструю толпу из тысяч атлетов и туристов.

Мы познакомим вас с культурной программой фан-зон, расписанием игр и расскажем, чем живет Деревня спортсменов.

Сцена у Дворца спорта раскалится от концертов.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

180 метров кафе и никаких заборов

С сегодняшнего дня работают все фан-зоны. По стране их десять. В регионах - семь, в столице - три: у Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Открываться эти развлекательные площадки будут ежедневно в 10.00 утра, а закрываться в полночь.

Их смысл в том, чтобы все желающие могли посмотреть в компании соревнования на телеэкранах, поесть и повеселиться под музыку.

В день закрытия и открытия работу фан-зон продлят: у Дворца спорта - до 4 утра, а у арен - до часу ночи. Метро будет работать с 21 на 22 июня и с 30 июня на 1 июля до 4 утра, а наземный транспорт - до 5 утра.

Кормить и развлекать будут везде, но у Дворца спорта масштабы больше, а программа концертов насыщенней. Площадку у Дворца спорта открыли вечером 19 июня, и мы сразу же туда отправились.

Угощений хватит всем.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Первое, что поразило - нет поголовного осмотра с головы до ног и прохода через рамку. Металлодетекторами проверяют выборочно, в основном тех, у кого большие сумки.

Проходим зону контроля и… с удовлетворением замечаем, что металлических ограждений, которыми ранее на последнем мероприятии здесь же ограждали фан-зону от дороги, нет. Вдоль дороги стоят парни с рациями. Они, вероятно, и призваны следить за тем, чтобы никто не проник с дороги на площадку и обратно. Так был исполнен наказ президента. На днях он говорил милиции:

- Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то концлагеря, не то какие-то гетто в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай: будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. (…). Мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после.

Лесик ценит красоту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Места для свободного общения в достатке, фан-зона организована лучше, чем во время чемпионата мира по хоккею - 2014. Осталось впечатление, что она просторней и удобней.

Заходим около восьми вечера. Президентский оркестр с большой сцены уже вовсю играет популярные мелодии. У сцены немноголюдно - пару сотен человек, но все-таки это только первый день, причем рабочий. От сцены, стоящей ближе к метро «Немига», идет улица из палаток-кафе. Они протянулись на 180 метров, а мест, куда можно примоститься со своими тарелками-стаканами, около тысячи. Здесь народу больше, чем у сцены.

Хот-дог - 3 р., пиво - 2 р. 50 коп.

Смотрим на цены. Превзойти рекорды пресс-бара стадиона «Динамо» здесь не смогли - и слава богу! Любителей крепкого разочаруем - 40-градусные напитки не продают. Пиво и квас - только от одного производителя, по 2 р. 50 коп. и 1 р. 50 коп за 0,5 соответственно.

Драников хватит всем!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Народ вовсю покупает шашлыки: 100 г свинины - 4 руб., курицы или колбасы - 3 руб. Гамбургер, хот-дог - по 3 руб., картофель фри, драники - по 2 руб. Выбор есть. Продают еще блинчики, пирожки, слойки, печенье и пирожные. Даже холодник по 2 руб. за тарелку.

Перекусили, идем дальше. По всей площади стоят стенды с изображением Лесика, можно сделать на память фото. А вот чтобы купить сувенир с талисманом в виде мягкой игрушки, придется отдать 40 рублей.

Это мы уже дошли до киосков с сувенирами. Лесик поменьше и стоит два раза меньше - 20 руб. Магнитики покупают по 3 р. 50 коп., кепки - по 26 руб., майки - по 30 руб.

Радует, что можно не только послушать концерт, перекусить и выпить, но и поиграть. Есть места для игр в петанк, шашки, виртуальные развлечения и даже борцовский ковер.

Праздник спорта в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Церемония открытия: Анна Нетребко и летающие зубры

За сутки до начала шоу билеты на это мероприятия еще были в продаже, стоимость - от 75 до 300 рублей.

Режиссеры покажут историю Беларуси от древности до наших дней, найдется и место элементам ретроспективы Олимпиады-80. Заинтриговали и надувными летающими зубрами.

Обещают яркое шоу с элементами дополненной реальности. Это значит, что зрители на стадионе «Динамо» могут скачать на свои гаджеты приложение и на экране увидеть то, чего нет на сцене.

Главной звездой церемонии станет известная российская и австрийская оперная певица с уникальным голосом (сопрано) - Анна Нетребко.

- Можно было бы пригласить известную поп-звезду, но сама концепция церемонии подразумевала именно такого исполнителя, - отметил сотрудник Оргкомитета Алексей Богданович.

Также выступит на церемонии восходящая звезда - казахстанский певец Димаш Кудайберген, победитель вокального конкурса на «Славянском базаре в Витебске - 2015».

Капитаном и флагоносцем белорусской делегации во время церемонии открытия станет 44-летний Владимир Самсонов, многократный чемпион и призер международных соревнований по настольному теннису, участник шести Олимпийских игр.