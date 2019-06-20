В минском аэропорту 10 000 иностранцев угостят васильковым мороженым

Всего для гостей подготовлено больше 10 000 порций десерта. Угоститься необычным мороженым после схождения с трапа самолета иностранцы смогут с 20 по 22 июня.

Туристы, которые приезжают в Грузию, удивляются гостеприимной встрече, некоторые рассказывают, что им подарили бутылку вина прямо на границе. Этим летом Беларусь также запомнится гостям как страна, которую буквально можно попробовать на вкус: иностранцев в аэропорту Минск-2 будут угощать новым мороженым с лепестками василька и семенами льна. Национальный десерт из "кветак радзімы" изготовила самая старая в Беларуси фабрика мороженого “Белы полюс”. Она же, совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси, организовала гостеприимную акцию в аэропорту.

– Когда в Беларусь приезжают туристы, им первым делом советуют попробовать драники. Мы любим классику, но также хотим разнообразить меню иностранцев. Васильковое мороженое – своего рода “национальный десерт”, который можно найти только Беларуси. Таким образом, эту акцию мы организовали, чтобы гости нашей страны начинали знакомство с городом с чего-то приятного и колоритного. Думаем, что пломбир из васильков отлично справится со своей миссией и познакомит гостей с настоящей приветливой и душевной Беларусью, – комментирует заместитель директора по маркетингу “Белага полюса” Максим Журович.

В течение трех дней туристов будут встречать васильковым мороженым. После прилета международных рейсов в аэропорту Минск-2 будет появляться “капитан” в костюме василькового цвета – именно он будет угощать прибывших иностранцев. Всего для туристов подготовили около тонны колоритного белорусского десерта.

– В 2018-м количество иностранцев, которые посетили Беларусь, увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, практически на полмиллиона: к нам в гости приехало 4,7 миллиона человек. В этом году мы ожидаем еще больше туристов: впереди Европейские игры, свое дело также делает и тридцатидневный безвиз, – рассказывает пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович. – Нам бы очень хотелось, чтобы по приезду в нашу страну каждый гость сразу же чувствовал белорусское гостеприимство. Думаем, что мороженое из васильков как раз станет первым приятным впечатлением для туристов и задаст тон их путешествию в Беларусь.

Кроме угощения в аэропорту, “Белы полюс” и Министерство спорта и туризма также подготовили мороженое для посетителей экскурсий по Минску. Каждый день с 20 по 30 июня в 12:00 от площади Якуба Коласа в Минске будет отправляться двухэтажный автобус Open Minsk с необычной программой. Русскоязычных туристов научат белорусским фразам, помогут подписать и отправить открытки друзьям в разные уголки мира. “Прывітанне з самага чыстага горада! Дранікі вельмі смачныя. Шлю табе буську!” – иностранцы выберут, какие фразы наилучшим образом описывают их впечатления, и угостятся пломбиром из васильков.