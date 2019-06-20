2019-06-20T17:38:55+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Как будет работать фан-зона у «Чижовка-Арены»

Популярные артисты зажгут площадку у спорткомплекса [полная программа]
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: minsk2019.byФото: minsk2019.by
Изменить размер текста:

Проникнуться атмосферой главного мультиспортивного события страны можно будет и у «Чижовка-Арены». Формат этой фан-зоны – популярный. В специальных палатках гости смогут перекусить, купить сувениры, атрибутику мероприятия. Как и на всех других площадках, здесь на больших экранах покажут церемонии открытия и закрытия игр, прямые трансляции спортивных состязаний. Гости смогут поучаствовать в интеллектуальной игре «Мозгобойня», в розыгрышах. Детям тоже никто не даст скучать: для них организована площадка с клоунами, различными играми и спортивными развлечениями.

Для гостей выступят белорусские артисты Тео, Саша Немо, «Дрозды», «Тяни-Толкай», Герман, «Аура», «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», Mikita, Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», заслуженные артисты Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алена Ланская и другие исполнители. Потанцевать можно будет под сет DJ Anubis в сопровождении Go-go dance.

Время работы:

21 и 30 июня – 10:00-01:00

22 - 29 июня – 10:00-23:30

Адрес: ул. Ташкентская, 19-2 (Минск)

Подробную программу работы фан-зоны смотрите ЗДЕСЬ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
17-летний парень разбился на мотоцикле под Житковичами
На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и града
Макс Корж забрал из роддома жену и новорожденного сына
«Пошел на обгон, подбил попутное авто и врезался во встречку»: ДТП в Смолевичском районе
Бывшего директора «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» за взятки и хищения осудили на 4,5 года
В Витебске горел цех деревообрабатывающего предприятия
ДТП в Солигорском районе: мужчина на Renault Duster сбил велосипедистку и скрылся
Фермер из Лунинца: «Цены на клубнику падают каждые 4 года»
Тренировка роты почетного караула отменяется: движение транспорта в четверг меняться не будет
Путин об интеграции РФ и Беларуси: Союзное государство - это не единое государство
«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти
Глава МВД: милиция предстанет перед иностранными гостями по возможности незаметной
45-летний мужчина погиб после попытки переплыть Свислочь
Зачет за 30 рублей: в Могилеве преподавателя задержали за взятку
МВД: в интернете незаконно продавали билеты на Европейские игры
Объявлен кастинг на шоу комиков «Рассмеши любого»
В Витебске нарисуют множество черных квадратиков
Новым тренером сборной Беларуси по футболу стал Михаил Мархель
В Ивановском районе женщина-водитель сбила 7-летнего мальчика