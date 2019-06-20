Как будет работать фан-зона у «Чижовка-Арены»

Проникнуться атмосферой главного мультиспортивного события страны можно будет и у «Чижовка-Арены». Формат этой фан-зоны – популярный. В специальных палатках гости смогут перекусить, купить сувениры, атрибутику мероприятия. Как и на всех других площадках, здесь на больших экранах покажут церемонии открытия и закрытия игр, прямые трансляции спортивных состязаний. Гости смогут поучаствовать в интеллектуальной игре «Мозгобойня», в розыгрышах. Детям тоже никто не даст скучать: для них организована площадка с клоунами, различными играми и спортивными развлечениями.

Для гостей выступят белорусские артисты Тео, Саша Немо, «Дрозды», «Тяни-Толкай», Герман, «Аура», «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», Mikita, Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», заслуженные артисты Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алена Ланская и другие исполнители. Потанцевать можно будет под сет DJ Anubis в сопровождении Go-go dance.

Время работы:

21 и 30 июня – 10:00-01:00

22 - 29 июня – 10:00-23:30

Адрес: ул. Ташкентская, 19-2 (Минск)

Подробную программу работы фан-зоны смотрите ЗДЕСЬ.