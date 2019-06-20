Как будут работать фан-зоны около «Минск-Арены»

Во время проведения II Европейских игр в Минске будут работать три фан-зоны: около Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Днем на площадках будут транслироваться прямые эфиры спортивных соревнований, а по вечерам устраиваться шоу с выступлениями различных артистов.

Каждое утро выходного дня на площадке около «Минск-Арены» будет начинаться с живой разминки. На протяжении всех игр можно будет бесплатно поучаствовать в интеллектуальных конкурсах и интерактивных играх, а для детей здесь совместно с ЮНИСЕФ оборудована мини-фан-зона с играми и развлечениями.

Формат площадки - #BrightDance, поэтому здесь очень понравится любителям музыки и танцев. Для гостей выступит шоу-балет «Феерия», хедлайнеры ARSTON, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Мiкiта, Ян Ярош, кавер-бенды «Харди-Гарди», «Минское море», GreenLandia и другие музыканты.

Время работы:

21 и 30 июня – 10:00-01:00.

22-29 июня – 10:00-23:30

Адрес: Проспект Победителей, 111

Подробную программу работы фан-зоны смотрите ЗДЕСЬ.