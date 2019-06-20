Европейские игры: чаще билеты покупают на пляжный футбол и гимнастику

За сутки до начала церемонии открытия Европейских игр (21 июня, 20.00) билеты на это мероприятия еще были в продаже, стоимость - от 75 до 300 рублей.

Режиссеры покажут историю Беларуси от древности до наших дней, найдется и место элементам ретроспективы Олимпиады-80. Заинтриговали и надувными летающими зубрами.

Обещают яркое шоу с элементами дополненной реальности. Это значит, что зрители на стадионе «Динамо» могут скачать на свои гаджеты приложение и на экране увидеть то, чего нет на сцене.

Главной звездой церемонии станет известная российская и австрийская оперная певица с уникальным голосом (сопрано) - Анна Нетребко.

- Можно было бы пригласить известную поп-звезду, но сама концепция церемонии подразумевала именно такого исполнителя, - отметил сотрудник Оргкомитета Алексей Богданович.

Также выступит на церемонии восходящая звезда - казахстанский певец Димаш Кудайберген, победитель вокального конкурса на «Славянском базаре в Витебске - 2015».

Капитаном и флагоносцем белорусской делегации во время церемонии открытия станет 44-летний Владимир Самсонов, многократный чемпион и призер международных соревнований по настольному теннису, участник шести Олимпийских игр.

Билеты на соревнования

На все арены поступило в продажу 250 тысяч билетов. Почти все продано на соревнования по стрельбе из лука. Что неудивительно - трибуны на арене не так велики (500 зрителей), а интерес есть. То же касается пляжного футбола (1500 зрителей).

С пляжным футболом все понятно - один из немногих игровых видов спорта в программе игр, да еще и зрелищный - мячи забивают практические каждые 3 - 4 минуты. Высок спрос и на соревнования по художественной гимнастике на «Минск-Арену» - продавали места на верхнем ярусе.

В четверг на сайте minsk2019.ticketpro.by еще можно было купить билеты на 22 июня - финальные соревнования по художественной гимнастике и акробатике (они проходят на «Минск-Арене» на соседних помостах) - от 20 до 45 рублей.

На пляжный футбол оставались считаные билеты по 20 рублей: на 25 июня 14.00 - 16.45 (два матча: Португалия - Швейцария, Испания - Россия). На среду билеты были только на дневные матчи (14.00 - Португалия - Румыния, 15.30 - Италия - Россия). Та же картина и на другие дни. На субботние матчи все раскуплено.

Хотите увидеть нашего олимпийского чемпиона в прыжках на батуте Владислава Гончарова - вперед на «Минск-Арену». На понедельник билеты от 10 до 12 рублей, в ложи - 18 рублей. Правда, начало в 15.00.

Соревнования по боксу проходят во Дворце спорта «Уручье». На предварительные бои билетов в достатке - от 10 до 18 рублей. Есть квитки и на пятничные полуфиналы (14.00 - 22.30) и финалы (30 июня, 12.00 - 15.20).

Ковры для борьбы расстелили во Дворце спорта. Свободных мест, чтобы посмотреть за схватками, пока хватает - на предварительный этап билеты от 7 (оставалось совсем мало) до 12 рублей. На финалы (30 июня) - от 12 до 30 рублей.

За велоспорт на треке надо заплатить 12 рублей. Места получше - 30 (15.00 - 21.40). Шоссейную гонку можно смотреть на улицах по всему городу, как душе угодно - главное не мешать участникам.

Баскетбол 3 на 3 - молодой вид спорт, по сути, это любимый тинейджерами (и не только) стритбол (уличный баскетбол с одним кольцом). В 2020 году этот вид спорта впервые будет представлен на Олимпийских играх. На Европейских играх матчи пройдут на Palova Arena (возле Дворца спорта), билеты по 20 рублей (будни, 9.00 - 12.30). На решающие игры билетов уже не осталось (вместимость арены лишь тысяча зрителей).

Соревнования по легкой атлетике будут проходить в необычном формате в виде матчей между смешанными командами-участницами: 24 сборные будут распределены по группам и начнут борьбу с квалификационного раунда. В каждом матче будут состязания в девяти видах. Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня 23 июня, когда состоятся матчи квалификационного раунда. Последний, десятый комплект наград будет вручен 28 июня по итогам финала. Стадион «Динамо» вместительный, билетов хватает - от 10 до 30 рублей в зависимости от этапа и дня.

Наш легендарный мастер ракетки настольного тенниса Владимир Самсонов редко выступает в Минске. Европейские игры - шанс увидеть его в деле. Билеты на матчи по настольному теннису по 14 рублей на предварительный этап, от 20 до 40 - на финалы.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Заславле. Билеты со свободной рассадкой - от 10 до 20 рублей.

Думаете, бадминтон - это вялое перебрасывание волана (как на пляже)? Этот вид спорта входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам, за матч игрок пробегает дистанцию в 2 раза больше, чем любой теннисист, а пульс может достигать отметки 200 ударов в минуту. Соревнования пройдут в ранге чемпионата Европы на Falcon Club Arena. Билеты - от 10 до 25 рублей.

На финал турнира самбистов (суббота и воскресенье, 17.00 - 20.50) можно попасть по билетам от 12 до 25 рублей.

Финал турнира по каратэ в «Чижовка-Арене» в субботу 29 июня, если поторопиться, можно успеть купить билеты от 12 до 38 рублей. Билеты на дзюдо - от 12 до 35 рублей. Увидеть, как проходят соревнования по пулевой стрельбе (тир имени Тимошенко, вместимость - 250 зрителей) и стендовой стрельбе (Sporting Club, вместимость - 300 зрителей), можно за 7 - 15 рублей.

Расписание игр

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