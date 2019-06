«Вообще у нас красиво и атмосферно, надо только Европейские игры переждать?»

Полгода назад мы со знакомыми поспорили о Европейских играх. Они доказывали, что в стране и так денег не ахти, нечего их на игры тратить. Тем более, какой толк, не такое уж это событие в мире спорта.

Я все понимаю, но у меня был один внушительный аргумент: к нам приедут гости, не важно, спортсмены, болельщики или тренера. Не важно, тысяча или 30 тысяч! О Беларуси и Минске узнает чуть больше людей. Пускай на 0,2%, но больше. Ведь, путешествуя, сталкиваешься с одними и теми же недоумевающими взглядами англичан, португальцев или американцев после ответа на вопрос, откуда я. Что за Belarus такая?. Некоторые проявляют чудеса смекалки и выпаливают: «It’s Russia?». Разумеется, мне не сложно объяснить. Но согласитесь, лучше б они про Европейские игры начали расспрашивать, а там и до «I want to come to Minsk» недалеко. Тем более, Минск летом прекрасен! Одна Октябрьская чего стоит: яркие граффити, модные кафешки, бары, галереи...

В общем, тогда казалось, что я выиграла спор!

И вот в день открытия Европейских игр появляется новость, что на хипстерской Октябрьской поставили десяток палаток с продукцией госпредприятий. Ассортимент - от шерстяных носков, трусов и валенок до матрешек и подушек. Вещи первой необходимости, на Октябрьской без них никак! И мангальчики с шашлыками и пивасиком рядом - в лучших традициях народных гуляний.

Как я этот, простите, позор объясню условному Себастьяну из Франции? Фото: фейсбук Sasha Dudin

Лично мне это удар прямо в сердце! На фоне ярких граффити и модных заведений палатки а-ля рынок Ждановичи выглядят неуместно! Хотя, кажется, даже там уже нет продавцов с клетчатыми сумками из 90-х. А вот на Октябрьской – пожалуйста!

Как я этот, простите, позор объясню условному Себастьяну из Франции? Мол, ты не думай, на самом деле у нас тут красиво, здорово и атмосферно. Я могу фото показать. Граффити от бразильцев и белорусов, можно взять смузи или капучино, посидеть на террасе с красивым видом, полюбоваться, сделать сэлфи! А эти ужасные палатки тут на время, вот закончатся Европейские игры, и все будет, как раньше… На месте Себастьяна я бы на такое не купилась.

Я понимаю, Октябрьская - популярная улица, там нередко слышишь иностранную речь. И отечественная торговля решила воспользоваться этим. Но зачем портить то, что работает? Что это дает? Неужели деньги от продажи трусов и матрешек стоят репутации и имиджа? Неужели валенками мы привлечем больше туристов? Это может сработать - но не на Октябрьской!

Хочется, чтобы многострадальные (для многих) Европейские игры прошли не зря. Чтобы иностранцам Минск «зашел», чтобы они поняли, что это живой, модный, прогрессивный город, где можно здорово провести время. И еще вернуться с друзьями, кто знает.

Но пока я вижу, что этот самый Себастьян сделает фото не на фоне ярких граффити, а на фоне блеклых палаток, и отправит друзьям посмеяться. А с собой привезет воспоминания, такие же серые и унылые, как носки, которые в этих палатках продаются.