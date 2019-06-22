2019-06-22T12:45:48+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

«На церемонии открытия Европейских игр показывали ту Беларусь, которой хочется гордиться»

Журналист «Комсомолки» Сергей Трефилов рассуждает, почему нас, белорусов, так впечатлила церемония
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Открытие II Европейских игр. Минск, 21 июня 2019 г.Открытие II Европейских игр. Минск, 21 июня 2019 г.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мне церемония открытия понравилась. Думаю, это результат того, что большие финансовые возможности не давали в руки белорусов. Иначе началось бы - возьми меня, кума, друга. Просто все ведь варятся в одном котле, всем неудобно отказать. При этом порадовало, что один из режиссеров Александр Вавилов - наш, не раз себя зарекомендовавший на больших событиях...

Закралась даже мысль, что если отдавать и другие культурные события на откуп бесстрастным варягам, мы, наконец, увидим и масштаб, и заслуживающие реального внимания имена.

Праздничное шоу в Минске на церемонии открытия II Европейских игр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничное шоу в Минске на церемонии открытия II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Потому что и Иван Кирчук, и Петр Елфимов - это те, кто впечатляет, те, кто реально может представлять страну, когда надо аутентичности или популярно-голосисто. Или оперные певцы Елена Сало, Илья Сильчуков и Маргарита Левчук – последние из тех, чьи имена звучат в медиапространстве благодаря всевозможным телеконкурсам.

На церемонии говорили о том в белорусской культуре, что может впечатлить - как замки в Несвиже и Мире, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии говорили о том в белорусской культуре, что может впечатлить - как замки в Несвиже и Мире, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Да и выбрать из нескольких коллективов со словом «песняры» в названии именно тех, кто споет "Беловежскую пущу" так, чтобы услышать что-то то самое, - порой у нас это не могут сделать в силу определенных тонкостей отношения к тем или иным персонам из истории этого ансамбля. А тут раз - и те самые лица, «Белорусские Песняры», тот самый голос Валерия Дайнеко. Сразу ясно, кому 50 лет на сцене в этом году и почему именно их мы представляем миру. По крайней мере, Европе.

Жалко только, что из относительно современного упомянули только Владимира Мулявина с «Песнярами», Василя Быкова (причем не как писателя военной тематики, а гуманиста) и балетмейстера Валентина Елизарьева, сделавшего имя Белорусскому балету. А дальше с культурой так сложно? Впрочем, этот вопрос не к шоу и его организаторам, а к нам и нашему отношению к своей культуре. И тому, что из нее и систематически ли видит мир, вкладываемся ли мы в ее раскрутку и что раскручиваем, когда есть деньги. И с каким эффектом.

Минск. Стадион «Динамо». Открытие II Европейских игр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск. Стадион «Динамо». Открытие II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну, а на церемонии открытия показывали ту Беларусь, которой хочется гордиться. Тут не было ощущения, что наша история началась в 1941-м, хотя и события войны упомянули в контексте. Наверное, «упомянули», «вспомнили» - ключевые и те самые слова. Мы помним, но помним и многое другое, не менее важное.

На церемонии оттолкнулись от совсем иных имен и событий: Витовт, Скорина, Сапега, Семенович - золотой век ВКЛ, исток книгопечатания, первая Европейская конституция современного образца, прооснователь учения о ракетостроении. Понятное миру имя Шагала, которое лишний раз застолбили за Беларусью. А еще Бакст с его арт-воплощением гремевших в мире век назад «Русских сезонов» в Париже.

На церемонии не обошлось без исторического герба "Погоня". Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии не обошлось без исторического герба "Погоня".Фото: Павел МАРТИНЧИК

То есть мы можем сделать недежурную отсылку к нашему прошлому и вроде бы из сочетания известных имен построить некую цепочку гордости за свою страну и предела. И за себя. Кто знает, занимайся проектом исключительно белорусские творческие специалисты по госзаказу, не получили бы мы очередную реконструкцию партизанского лагеря, к примеру. Уж простите за скепсис, но в годы юбилеев освобождения Беларуси или победы обычно так и случается.

Праздник спорта в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздник спорта в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Церемония открытия игр - тот случай, когда ставку сделали не на историю войны, а на историю культуры. И она сыграла. Ставка на культуру - всегда верный ход.

С учетом международного статуса события белорусского языка на самой церемонии было до обидного мало. Кроме видеороликов и крутых этно-номеров. А ведь это тоже наш маркер в мире. Да и блок о букве "Ў" мог бы появиться.

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