Пронзительные моменты церемонии открытия: 27 фото

Красной нитью в сценарии проходила мысль, которая будет сопровождать и все соревнования: мы – страна с большой историей, уважаем себя, других, и готовы сражаться за свое настоящие и будущее.

А спортсмены – гордость державы. Имен великих чемпионов у нас столько, что выбор тех семи, которые зажгли огонь, очевидно, был не простым, да так и остался спорным. Не спорили лишь о том, кто из них зажжет чашу – огонь пошел от всех: Дарьи Домрачевой, Максима Мирного, Юлии Нестеренко, Романа Петрушенко, Алексея Гришина, Дмитрия Довгаленка и Надежды Скардино.

Белорусская команда II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Волнующий момент зажжения огня тронул многих до слез. Пронзительная музыка и частое дыхание Дарьи, её дрожащая рука с факелом … Это самые волнительные кадры открытия. Мы обязательно спросим у неё, переживала ли она когда-нибудь вот так, когда, кажется сердце из груди выскочит.

Похожие чувства были и у зрителей на трибунах. Нам так никогда не показывали нашу национальную историю и мы никогда не видели у нас такого действа а-ля Олимпиада: с грандиозным спектаклем, парадом команд и зажжением чаши. Она, очень красиво выглядит в виде папараць-кветки.

II Европейские игры открыты!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Такая гордость за страну, за нас за всех, за всех белорусов, что мы смогли такое сделать, - услышали мы от одной из зрительниц после окончания церемонии.

Теперь будем ждать, что и соревнования нас не разочаруют. Да, в программе нет многих популярных летних видов спорта. Но давайте, положа руку на сердце признаемся, что и уровень отношения к спорту в обществе еще не дорос до болельщицких высот.

Давайте научимся ценить то, что есть. Отнесемся к этим играм как к фестивалю спорта, где можно его лучше понять. А главное – получить удовольствие самим от дыхания спортивной атмосферы. Увидеть турниры, которых никогда не видели, страсти, о которых и не подозревали.

А когда проникаешь в суть происходящего, то неинтересных видов спорта не бывает. Диваны, шашлыки и дачи подождут. Вперед, Беларусь!

Церемония открытия II Европейских игр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония открытия II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничное шоу в Минске на стадионе "Динамо".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команды-участницы II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители не оставались в стороне от происходящего на стадионе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Церемония открытия II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничное шоу на открытии II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выход команд-участниц II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортсмены радовались не меньше зрителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Церемония открытия II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Беларуси Александр Лукашенко привествовал собравшихся на стадионе "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на церемонию открытия II Европейских игр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Петр Елфимов на церемонии открытия II Европейских игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вип-ложа на открытии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Финальная эстафета огня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск, стадион "Динамо". 21.06.2019 г.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители на трибунах привествут спортсменов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спортивный праздник и для взрослых, и для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытие II Европейских игр в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничное костюмированное шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК