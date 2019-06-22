Крупнейшая частная коллекция олимпийских наград впервые представлена широкой публике. Именно в Минске!

21 июня в столичной ратуше открылась выставка ценнейшей олимпийской коллекции. Собрание медалей, факелов и других экспонатов конца XIX – начала XXI вв. впервые представляется широкой публике именно в Беларуси. Поводом для этого стали II Европейские игры, к проведению которых и приурочили выставку. Увидеть олимпийскую коллекцию можно будет по 14 июля, причем, бесплатно: вход в ратушу свободный.

Все экспонаты входят в частное собрание, принадлежащее российскому бизнесмену Владимиру Потанину. Аукционная стоимость каждой медали - от $2 тыс. до $250 тыс., факелов - от $1,5 тыс. до $170 тыс. Коллекция на данный момент состоит из 383 экспонатов, 64 из которых представлены на выставке в Минске.

Экспонируются в том числе и очень редкие вещи: минчане и гости столицы смогут увидеть спортивные реликвии Олимпийских игр с 1896 по 2014 года.

Именные наград в коллекции нет, так как олимпийцы (или их родственники) если и продают медали, то, как правило, анонимно. Но есть, например, медаль боксера Олимпиады-1980. Зоркий Виталий Гурков, многократный чемпион по тайскому боксу, заметил, что на ленте даже видна кровь атлета.

Самые древние артефакты, которые выставляются в Минске – медали первых Олимпийских игр современности, которые состоялись в Афинах в 1896 году. Именно тогда возобновилась древнегреческая традиция раз в четыре года проводить мультиспортивные форумы. Стоит отметить, что награды обладают не только исторической, но и художественной ценностью. Их изготовление – результат тонкой работы лучших мастеров эпохи. К примеру, на аверсе наград 1896 года изображен Зевс с оливковой ветвью на голове. В правой руке он держит шар, на котором стоит Ника, держащая в руках оливковую ветвь. Слева от нее написано название города Олимпия, который принимал первые Олимпийские игры древности в 776 году до н.э.

Всего в Минске представлены экспонаты с 11 Олимпиад – 1896, 1900, 1908, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 1980, 1994 и 2014 годов. Все они подлинные: каждый предмет верифицирован Центральным музеем Олимпийских игр в Лозанне.

Посетители выставки могут не только увидеть олимпийские реликвии, но и узнать интересную информацию о них: каждый экспонат сопровождается текстовыми и видеоматериалами.

Реализацией серии выставочных проектов занимается команда Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). Его ректор Лев Белоусов на открытии выставки отметил, что уникальность этой коллекции определяется тремя аспектами: «Во-первых, артефакты представляют уникальную художественную ценность. В наградах отражены тенденции развития искусства с конца XIX века до наших дней. Во-вторых, огромна историческая значимость коллекции. В ней представлены реликвии со всех Олимпийских Игр современности. Они являются материальным свидетельством каждого форума. В-третьих, коллекция носит образовательную функцию. Благодаря ей каждый посетитель может проанализировать историю международного олимпийского движения, ведь экспонаты сопровождаются текстом, фото- и видеорядом».

Открытие выставки в Беларуси состоялось при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Музея истории города Минска.

Одним из первых гостей выставки стал президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич. По его словам, коллекция имеет большое значение для олимпийского движения: «Испытываю огромное удовлетворение от того, что такая значимая выставка будет проходить в Минске во время Европейских Игр. Роль этой коллекции трудно переоценить: она демонстрирует достижения мирового спорта более, чем за столетие. Поэтому я очень благодарен Владимиру Потанину, который пожертвовал деньги на это собрание».