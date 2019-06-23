После первого дня Европейских игр у Беларуси 14 медалей
В первый день Европейских игр белорусские атлеты выиграли 14 медалей, в том числе четыре золотые.
Акробатика
Набокина Вероника – золото,
Ивончик Юлия, Сандович Карина – бронза, Беляков Артур – бронза, Мельник Ольга – золото.
Стрельба из лука
Дёминская Карина, Козловская Карина, Марусова Анна – серебро
Велоспорт – шоссе
Шаракова Татьяна – бронза.
Гимнастика художественная
Галкина Екатерина – бронза.
Самбо
Копаева Анфиса – бронза.
Бурдь Владислав – бронза.
Кокша Александр – бронза.
Архипова Анастасия – серебро.
Емельянов Тимофей – бронза.
Мацко Татьяна – бронза.
Жилинская Анжела – золото.
В олимпийских дисциплинах медали выиграли Екатерина Галкина, Татьяна Шаракова и наше трио в командном турнире у лучниц.
Медальный зачет.
Сегодня продолжатся соревнования у акробатов. В 19.05 матч Беларусь – Эстония (баскетбол 3x3). 17.40 начнутся соревнования у легкоатлетов, В 14.00 борьбу за медали начнут наши «художницы».
Полное расписание тут.