2019-06-23T15:00:10+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

После первого дня Европейских игр у Беларуси 14 медалей

Правда, только три выиграны в олимпийских дисциплинах [расписание второго дня]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Екатерина Галкина выиграла бронзу в индивидуальном многоборье. Фото: noc.byЕкатерина Галкина выиграла бронзу в индивидуальном многоборье. Фото: noc.by
Изменить размер текста:

В первый день Европейских игр белорусские атлеты выиграли 14 медалей, в том числе четыре золотые.

Акробатика

Набокина Вероника – золото,

Ивончик Юлия, Сандович Карина – бронза, Беляков Артур – бронза, Мельник Ольга – золото.

Стрельба из лука

Дёминская Карина, Козловская Карина, Марусова Анна – серебро

Велоспорт – шоссе

Шаракова Татьяна – бронза.

Гимнастика художественная

Галкина Екатерина – бронза.

Самбо

Копаева Анфиса – бронза.

Бурдь Владислав – бронза.

Кокша Александр – бронза.

Архипова Анастасия – серебро.

Емельянов Тимофей – бронза.

Мацко Татьяна – бронза.

Жилинская Анжела – золото.

В олимпийских дисциплинах медали выиграли Екатерина Галкина, Татьяна Шаракова и наше трио в командном турнире у лучниц.

Медальный зачет.

Медальный зачет.

Сегодня продолжатся соревнования у акробатов. В 19.05 матч БеларусьЭстония (баскетбол 3x3). 17.40 начнутся соревнования у легкоатлетов, В 14.00 борьбу за медали начнут наши «художницы».

Полное расписание тут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую в лес за ягодами пенсионерку
ДТВ в Минском районе: машина въехала в фуру, очевидцы помогали достать детей
Белорусских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ
Погода в Беларуси 23 июня: дожди, грозы и до +31
Белорусские акробатки завоевали золото на Европейских играх
В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил супружескую пару
В Житковичском районе слесарь провалился в 8-метровый колодец
Следующие Европейские игры пройдут в Кракове
Первое золото Европейских игр - у российских стрелков
В Гродненском районе на пожаре погиб дачник
Видео: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка
22 июня «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Минск и обратно
Какие улицы перекрыты в Минске 22 июня?
В Минске в фан-зоне Евроигр активисты устроили пикет против интеграции с Россией
Бобруйчанин утонул, когда перевозил компанию через реку на самодельной лодке
«Угрожая топором, связал руки и ноги скотчем»: в Минске ограбили курьера интернет-магазина