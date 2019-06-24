От отзыва из отпуска можно отказаться, а на новой работе можно уйти отдыхать, не отработав 6 месяцев

Сейчас в отпуск многие полюбили ходить независимо от сезона. Зимой кататься на лыжах, осенью-весной отдыхать у теплого моря. А в экскурсионные туры ездят круглый год. Но все равно пик отпусков приходится на лето. Потому-то теперь самое время для ликбеза на эту тему.

Минимальный отпуск - 24 календарных дня

Если с вами заключен трудовой договор (контракт), то вы имеете право на трудовой отпуск. Не имеет значения, в государственной или частной организации вы работаете или, скажем, что вы - единственный специалист, и без вас станет вся работа.

Трудовой отпуск состоит из основного и дополнительных. Продолжительность основного не может быть менее 24 календарных дней. Существует ряд категорий работников, у которых основной отпуск больше. Например, у инвалидов, несовершеннолетних - это 30 дней, у школьных учителей - 56 дней (полный перечень дает постановление Совмина от 24.01.2008 №100). Исключение - работники, обязанные возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (так называемые обязанные лица), занятые по судебному постановлению о трудоустройстве. Продолжительность их трудового отпуска - 7 календарных дней (ч. 8 п. 14 Декрета №18).

Дополнительные отпуска могут быть за ненормированный рабочий день, за стаж, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы, а также поощрительные. Чаще всего допотпуска суммируются с основным. Но если основной отпуск больше 24 дней, то здесь могут быть нюансы.

Если с вами заключен контракт, то вам положен дополнительный поощрительный отпуск от одного до пяти дней. Поэтому работающие по контракту не могут отдыхать меньше 25 календарных дней (24+1). А, например, у инвалида-контрактника это будет уже 31 день (30+1).

Работа на неполную ставку, в том числе по совместительству, не влияет на продолжительность отпуска. Но нюансы с дополнительными отпусками могут быть. Например, если вы работаете неполный рабочий день, то дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день у вас быть не может, а если неполную рабочую неделю - то такой отпуск уже возможен.

Когда запрещают отпуск в начале года - это незаконно

Трудовой отпуск предоставляется не за календарный год, а за рабочий, который отсчитывается с даты приема. На новой работе свой первый отпуск вы можете взять полностью, отработав полгода. Хотя раньше 6 месяцев тоже можно отдохнуть. В этом случае продолжительность отпуска будет рассчитана пропорционально отработанному времени, но не меньше 14 дней. Если вас приняли на работу в апреле и полный отпуск у вас 29 календарных дней, то летом, если начальник будет не против, 2 недели вы сможете отдохнуть.

Кроме того, существует ряд категорий, которым по их желанию обязаны предоставить полный отпуск, даже если они не отработали положенные полгода. Например, работникам, которых приняли на работу в порядке перевода, женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, или женщинам перед отпуском по беременности и родам и др. (статья 166 Трудового кодекса).

А за второй год работы и последующие годы в отпуск можно идти уже в любое время рабочего года. Некоторые наниматели запрещают предоставление отпуска в начале рабочего года, авансом. Но это незаконно.

Законодательству будет соответствовать даже такая ситуация. Например, вы только в июне были в отпуске. С 1 июля у вас начался новый рабочий год. И уже в июле можно опять идти в отпуск. То есть два полных отпуска подряд. Но это все должно быть запланировано в графике отпусков или согласовано с руководителем.

График отпусков обязателен для исполнения как работником, так и нанимателем. Хотя по соглашению сторон перенести отпуск на другой срок можно. Но в ряде исключительных и заранее не предвиденных обстоятельствах наниматель имеет право отправить в отпуск не по графику и без вашего согласия. Например, в случае неожиданной приостановки работы в связи с аварией или необеспеченностью сырьем и других подобных ситуациях.

Работник в некоторых случаях тоже имеет право перенести отпуск. Например, если заболеет или когда ему своевременно не перечислили отпускные. А они должны быть перечислены как минимум за 2 дня, а если вы работаете по контракту - то за один день до начала отпуска. Если отпуск начинается, например, в четверг, то самый последний срок перечисления денег контрактнику - это вторник, а остальным работникам - понедельник.

Делим отпуск на части

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением. Но при этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. Ограничений, в каком порядке должны предоставляться большая и меньшая части трудового отпуска, нет.

Так как продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях, то за выходные, приходящие на отпуск, тоже выплачиваются отпускные. Не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются лишь праздники.

Законодательством о труде не предусмотрены какие-либо условия о дне начала или окончания трудового отпуска. Это может быть любой день недели: рабочий, выходной. Поэтому отпуск может начинаться в субботу, а заканчиваться в пятницу, перед выходными. Например, вы хотите отдохнуть неделю. Можно оформить 5 дней (с понедельника по пятницу), а можно 7 дней (с понедельника по воскресенье). В первом случае у вас останется больше дней на другую часть отпуска, а во втором - вы получите больше отпускных.

Если вы не хотите брать весь отпуск, то его часть можно заменить компенсацией, но на это должно быть согласие руководителя. Но все равно вы должны отдохнуть как минимум 21 день и отработать полностью свой рабочий год. Ведь замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых авансом, не допускается.

Нельзя заменить компенсацией трудовой отпуск беременным женщинам, инвалидам, работникам моложе восемнадцати лет и работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск, как правило, в течение каждого рабочего года. В исключительных случаях, когда отсутствие сотрудника может неблагоприятно отразиться на работе организации, допускается с его согласия перенос части отпуска на следующий рабочий год. Но как минимум на 14 дней вас все равно должны отпустить. А переносимую часть отпуска по своему желанию можно присоединить к отпуску в следующем году или использовать отдельно.

Начальство может отозвать вас из трудового отпуска. Но если вы не хотите, на работу выходить вы не обязаны, ведь на отзыв должно быть получено ваше согласие. Не допускается отзыв из отпуска работников моложе восемнадцати лет, работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

А неиспользованная из-за отзыва часть отпуска по договоренности между работником и нанимателем может быть предоставлена в течение текущего рабочего года или по желанию работника присоединена к отпуску за следующий рабочий год, а также можно заменить компенсацией в денежной форме. В этом случае все равно должно соблюдаться требование об использовании в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней (в том числе суммарно).

И еще. Даже если вы не отдыхали годами, все эти отпуска не пропадут. Правильно было бы их постепенно использовать. Но в любом случае при увольнении за все неиспользованные отпуска вы получите компенсацию.