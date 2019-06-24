34 медали за два дня. Откуда так много?

Ничего сенсационного в этом нет. В розыгрыше 200 комплектов медалей, всего 600. Наша команда бросила на Игры все лучшие силы, а в расписании присутствуют виды, которые у нас традиционно хорошо развиты.

С Олимпиадой здесь сравнение неуместно. Там и конкуренция на мировом уровне несравнимо выше, и многих видов спорта Евроигр в олимпийской программе нет.

Вот, например, неолимпийское самбо. Эта зрелищная борьба в мире мало развита. А из 34 медалей Европейских игр 15 - на счету самбистов. Всего там по 9 весовых категорий у женщин и мужчин. То есть только самбисты разыграли 18 комплектов медалей, всего – 54 награды. Также много медалей у нас в различных видах неолимпийской акробатики.

Или художественная гимнастика. На Олимпиаде разыгрываются только два комплекта медалей: групповые упражнения и личное многоборье. А на Европейских играх можно еще взять награды в упражнениях с различными предметами.

Впереди еще много медалеемких видов спорта, и мы еще поздравим с наградами многих наших атлетов.

Чемпионами игр в минувший уикенд стали: легкая атлетика - Эльвира Герман (бег с барьерами 100 м), Татьяна Холодович (метание копья), Максим Недосеков (прыжки в высоту); самбо - Вера Гореликова, Анжела Жилинская, Александр Кокша; художественная гимнастика - групповое многоборье, групповое упражнение с 3 обручами и 4 булавами; акробатика - смешанная пара (баланс), женская команда (баланс).

Кстати, команда Азербайджана, которая в Баку-2015 заняла второе место в общекомандном зачете (после России), пока идет только на 20 месте с 8 медалями.