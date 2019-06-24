Сравниваем белорусские марки, секонд-хенд и «тюбетейки»

После недавнего заявления главы концерна «Беллегпром» о планах «больше углубиться в пребывание секонд-хенда на рынке страны, чтобы эта динамика не продолжалась» и неоднозначной реакции на него белорусов мы решили проверить, действительно ли секонды - конкуренты белорусским маркам. А для чистоты эксперимента побывали и в так называемых «узбекских тюбетейках», дешевая одежда из которых набирает популярность

О том, что секонды в Беларуси могут закрыть, разговоры начались после телеинтервью новой главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной, в котором она высказалась в том числе о секонд-хендах и торгующих одеждой ипэшниках. На форумах обсуждали: «С нашими пенсиями только в секонд-хенды и остается ходить», «Для молодых мам секонды - отличная возможность одевать ребенка качественно и дешево», «Пусть «Беллегпром» сначала научится шить нормально и не по заоблачным ценам!» Волна возмущения дошла до адресата, представители концерна решили объясниться:

- Сегодня, по нашей аналитике, в секонд-хендах до 70% одежды - это абсолютно новая одежда. Мы не против секонд-хендов, но хотим иметь честную конкуренцию, - ответила на нападки Татьяна Лугина.

Пока кипят страсти, журналист «КП» решила отправиться на поиски модной белорусской одежды по хорошей цене в один из крупных универмагов столицы и сравнить ее с нарядами из секонда и популярных «тюбетеек».

Мы решили проверить, действительно ли секонды - конкуренты белорусским маркам. Фото: pixabay.com/

ЦУМ: 115 рублей и пол-Минска в клеточку

В выходной в ЦУМе немноголюдно. В отделе женской одежды - километры стоек с платьями, блузками, юбками, но мой энтузиазм угасает через 15 минут поисков. Если и находилось платье подходящего размера и фасона, дьявол скрывался в мелочах. При ближайшем рассмотрении на платье непременно красовались надписи типа Fashion или Crazy, стразы, рюши, кружева, пряжки или перламутровые пуговицы. А то и все сразу! Впечатляли и цены - 100, 130, 150 рублей.

Через полчаса поисков я все же несла в примерочную охапку из 8 приличных с виду платьев по цене от 55 до 138 рублей. Правда, все, что хорошо смотрелось на вешалке, на мне выглядело так себе. Миди с рисунками эскимо за 86 рублей оказалось только одного, неподходящего размера, фиолетовое вечернее платье было с до неприличия откровенным вырезом, белый льняной сарафан собирался складками, через него просвечивалось белье (да и стоил 138 рублей!)… Клетчатое хлопковое платье а-ля 60-е за 115 рублей, которое покорило меня с первого взгляда, на ощупь было как валенок, хотя на этикетке указано, что это 100% хлопок.

А вот красное и голубое платья подошли по всем параметрам, да и были самыми недорогими - 55 и 65 рублей. Ткань приятная на ощупь, 95% хлопок + 5% эластан. Не успела порадоваться за «Беллегпром», как оказалось, что сделаны они в Италии фирмой Sister’s. Продавец посоветовала прийти за ними в день скидок в ближайший четверг - так и сделаю, тогда они обойдутся примерно на четверть дешевле! Вот только цель моя была - купить что-то белорусское, качественное, модное и недорогое…

Вердикт: когда в ближайшую неделю клетчатое платье а-ля 60-е преследовало меня повсюду - кажется, полгорода ходило именно в нем, - я порадовалась, что не стала участницей этого парада клонов… Так что вердикт такой: главные минусы белорусских брендов - одежда дороговата, часто с «дизайнерскими излишествами» плюс отшивается большими партиями (да еще из одной ткани производитель может сделать платье, шорты и блузку, что увеличивает шанс встретить клона). Еще один нюанс - странные лекала: платье 44 размера может висеть мешком, а 42-го - уже не налезать. Что-то морщит на спине, что-то (возможно, из-за того, что сшито только на рост 170 см) провисает в плечах и груди. Плюсы - в целом неплохие по качеству ткани, хороший, в отличие от многих изделий импортного масс-маркета, пошив, а также наличие полной размерной шкалы, в том числе и больших размеров (что не часто встретишь в импортном масс-маркете).

Обновка из «тюбетейки» за 31 рубль расползалась на глазах.Фото: Таисия САВИНА

Азиатская «тюбетейка»: и никакие тут не копейки!

«Тюбетейка» находилась по пути из ЦУМа к секонд-хенду, поэтому я решила заглянуть и туда. Говорят, там одежда стоит копейки - что ж, проверим.

В небольшом зале ни души и пахнет какой-то химией и специями одновременно, продавец ходит по пятам и не спускает с меня глаз. На вешалках много дешевой детской одежды и домашних халатов расцветки советского ковра. Неплохо выглядели пуховики по 60 - 90 рублей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что все швы в них кривые и держатся на одном обещании. Хотя магазины называют «узбекскими тюбетейками», производитель указан везде один - Китай. Удивило нижнее белье по 2,5 рубля, хоть и немного напоминало трусы Бриджит Джонс в известном фильме. Платьев немного, все из чистой синтетики и щедро осыпаны стразами. Честно говоря, такой сшитой на коленке одежды я не видала уже давно. Ценник тоже не копеечный - от 25 до 35 рублей.

Для чистоты эксперимента я померила меньшее из всех зол на вешалках - фиолетово-желтое платье-футляр за 31 рубль. Просто потому, что только на нем не было ни одной надписи и ни единого страза. Сидит ужасно, а внутри из всех швов торчат нитки.

Вердикт: не нашла ни одной причины покупать здесь одежду. Качество пошива и ткани - хуже некуда, а цены - не ниже, чем в секонд-хенде или порой в ЦУМе со скидкой.

Секонд-хенд: сарафан – 24 рубля, красное и синее платья от H&M (16 и 8 руб.).Фото: Таисия САВИНА

Секонд-хенд: платье мечты ценой в рукав от белорусского

Что тут скажешь, даже в 11 утра буднего дня покупателей в магазине много, причем всех возрастов: мамы с детьми, парочки влюбленных подростков и пенсионеры. При этом очередь в примерочные таяла быстро. Новый привоз был позавчера, я внимательно изучила одежду на глаз и ощупь и не нашла никаких пятен, катышков, дырок. Если на большинство одежды повесить ярлык - никто даже не поймет, что она не новая. Единственный минус - химический запах, который сразу выдает одежду из секонда. Из открытий - дорогие марки вроде Guess и Esprit по смешной цене и поношенные розовые стринги в отдельном ящике. А вот новых вещей, которых «Беллегпром» в секонд-хендах насчитал 70%, я не нашла. Ни одной вещи с этикеткой! Минут за 15 я прочесала весь женский отдел и набрала 10 платьев, на цены даже не смотрела.

Увы, большинство из платьев пришлись не по размеру - в этом главный минус секонд-хендов. Но поиски того стоили: кожаное итальянское платье меня просто покорило! Сидит как влитое, ненавязчивая ручная вышивка на спине, а кожа при этом невесомая. Посмотрела на ценник и обомлела: 8 рублей!

- Даник, кому сказала, померяй еще эти шорты! - невольно подслушиваю разговор в соседней кабинке. - Что значит «не нравятся»? Опять будешь у бабушки по колено в грязи валяться, а мне стирать. Да, в этих можешь и дальше лужи изучать, все равно 4 рубля, - мама в итоге уговаривает сына на покупку.

Выхожу из примерки и замечаю, что на вешалке, где оставляют не подошедшую одежду, висит вечернее бархатное платье - точно такое же однажды увидела в Чехии, но стоило оно больше 200 евро. Померила - сидит идеально, цена - 18 рублей. Счастью не было предела! В итоге два платья обошлись мне всего в 26 рублей. Как рукав от белорусского платья в универмаге…

Вердикт: по дизайну, качеству и цене одежда из вторых рук оказалась куда лучше большинства белорусских марок. Правда, стоит приходить за покупками в рабочее время в день обновления товара - иначе есть шанс застрять в многочасовой очереди.

Бархатное вечернее платье из Англии (18 руб.) и кожаное из Италии (8 руб.).Фото: Таисия САВИНА

P.S. Эксперимент показал, что из белорусского я бы без сомнений купила только белье (пусть оно и дорогое) и обувь. С одеждой пока так и не сложилось. Да, у белорусских марок в большинстве своем есть хорошие ткани, шить умеют на совесть, но с дизайном есть вопросы. Может, «Беллегпрому» не стоит искать проблему во всех остальных, а просто сменить своих дизайнеров либо - почему бы и нет - подсмотреть что-то в тех же секондах?