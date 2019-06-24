Наталья Кудрина в бикини: Ну просто студентка!

- Мне все нравится, - скромно подписала фото в бикини в Инстаграме Наталья. А чуть позже красотка выложила еще один пикантный снимок с пожеланием всем побывать на море.

Кудрина на отдыхе не одна: дизайнер улетела в Шарм-эль-Шейх с таинственным незнакомцем, которого тщательно скрывает от публики. Наталья выглядит влюбленной, и мы за нее рады. Ведь только год назад она рассталась с супругом - бизнесменом Григорием - после более 10 лет брака.

Наталья выглядит влюбленной, и мы за нее рады. Фото: соцсети

А фигура Натальи Кудриной (певице, кстати, уже 40 с хвостиком) впечатляет и вызывает уважение. Завистники, которые подумали, что красотке все дано от природы, могут выдохнуть. Певица регулярно занимается боксом и следит за питанием.