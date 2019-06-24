«По телефону слушал врача и останавливал ребенку кровь»

На трассе в Минском районе у деревни Щитомиричи, что в 15 км от Минска, вечером в субботу, 22 июня, произошло ДТП: «Фольксваген-Поло» въехал в фуру, которая, вероятно, затормозила недалеко от пешеходного перехода.

Судя по фотографиям с места аварии, фура почти не пострадала. А вот легковушка оказалась сильно повреждена: передняя часть полностью разбита. В салоне было пять человек: водитель, его 12-летний сын, который сидел на переднем сиденье и трое младших детей: трех, семи и десяти лет. Ребята сидели сзади в детских креслах, все были пристегнуты.

Легковушка врезалась в фуру. Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

На помощь пострадавшим сразу стали съезжаться водители: они помогли выбраться младшим детям - внешне травм у них не было. Больше всего пострадали водитель и 12-летний ребенок: они оказались заблокированы в автомобиле.

Мимо в это время проезжал и старший инспектор Стародорожского РОВД майор милиции Дмитрий Кумагер, рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

- Поток машин вдруг стал резко притормаживать, стало ясно, что впереди произошла авария, - рассказывал Дмитрий. - Я тоже затормозил, подбежал к «Фольксвагену». Водители, которые приехали первыми, не знали, как помочь мужчине и мальчику на переднем сиденье: ребенок был в полубессознательном состоянии. На голове - рана, из раны на ключице тоже шла кровь. Крикнул, что я сотрудник милиции, меня пропустили вперед. Тех, кто стоял рядом, я попросил позвонить в «скорую», но трубку не класть, и стал осматривать ребенка. Увидел у мальчика кровь, попросил принести вату и бинты.

На месте происшествия оказался и старший инспектор Стародорожского РОВД Дмитрий Кумагер, он помогал пострадавшим. Фото: УВД Минского облисполкома

Однажды майору уже приходилось останавливать кровотечение в стрессовой ситуации:

- Когда дежурил в следственно-оперативной группе, выезжал на сообщение о драке. Когда приехали, оказалось, что один из участников потасовки ранен ножом. Вызвав «скорую», с трубкой у уха до приезда медиков останавливал человеку кровь, сверяя свои действия с указаниями врача, принимавшего вызов.

Примерно так же Дмитрий поступил и в этом случае: останавливал мальчику кровь, попутно консультируясь с врачом по телефону.

- Ребенок, видимо, был травмирован передней стойкой. Чтобы не ранить мальчика еще раз, попытался ее отогнуть. Получилось легко - наверное, из-за всплеска адреналина.

Тем временем люди уже принесли бинты и вату, на помощь подоспел еще один мужчина, который представился сотрудником милиции.

- Вместе мы продолжали останавливать ребенку кровь. Кто-то помогал выбраться водителю, перерезая заклинивший ремень безопасности. Надеюсь, с ними все будет в порядке. И «скорая», и МЧС приехали быстро - пострадавших передали врачам.

12-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой и его отца госпитализировали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодую пару сбила машина, когда они переходили дорогу в ливень

33-летнего Дмитрия Шибинского и его 21-летнюю жену Надежду Шибинскую сбил микроавтобус возле деревни Александровка Жлобинского района.

Около десяти вечера шел проливной дождь, на пешеходах не было фликеров. От полученных травм супруги скончались на месте.

- Они поженились только в прошлом году, - рассказывает Екатерина, знакомая семьи. - Хорошие, милые ребята, всегда и везде были вместе. В тот день они возвращались домой с озера. Ситуация с аварией спорная: этот пешеходный переход освещен, да и сейчас, летом, в 10 вечера уже не так темно, как зимой.

В Госавтоинспекции рассказали, что за 5 месяцев только в Гомельской области случилось 70 аварий с участием пешеходов: 12 человек погибли, 62 пешехода получили травмы. Половина аварий произошла на пешеходных переходах.