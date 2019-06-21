Немцы ставили маму с детьми к стенке дома и стреляли поверх голов

Первый муж моей мамы, Владимир, пропал без вести во время Финской войны. В то время она много раз пыталась узнать, что значит «без вести пропавший», но все было безрезультатно. Проходили годы, мама все ждала. На руках четверо малолетних детей и свекровь - мама Володи.

Началась Великая Отечественная война. Моя мама не стояла в стороне, а стала связной партизанского движения в деревне Озерок, что на Витебщине. Перенесла столько всего, что не описать словами. Не раз немцы ставили маму с детками и свекровью к стене дома и стреляли поверх их голов. Допрашивали о связи с партизанами. Затем землянка в конце огорода стала их пристанищем. Мамочка помогала партизанам как могла: пекла хлеб, собирала в деревне кое-какую одежду, передавала сведения о движении эшелонов с орудием - наша деревня находится рядом с железной дорогой. И так с начала и до конца войны. Благодаря нашим военным и гражданским освободителям, партизанам, война закончилась победоносно. Конечно, многие погибли в бою за Родину, защищая свою землю, детей, матерей, жен.

Мама с детками и свекровью вернулись в свой дом. Стала налаживаться жизнь без страха за детей, за свекровь. Тяжело, конечно, но спокойно. Вернулся брат мамы, Касай Антон Афанасьевич, который, защищая свою Родину, дошел до Берлина. Вернулся односельчанин Ефрем, пришел к маме, ее детям и свекрови. Стали жить вместе. Он помогал растить детей.

В 1946 году родились мы с братом уже от нашего папы Ефрема. Старшие дети подросли и друг за другом уехали в Минск, а затем, по окончании школы, забрали и нас с братом. О родителях мы заботились, помогали, часто приезжали. Но папа умер, мама осталась одна. Решили забрать ее в Минск. Психологически ей было очень тяжело оставить дом, хозяйство, которое досталось с таким трудом. Но мама решилась, так как здоровье становилось хуже. Потом мы часто привозили маму в деревню Озерок, ведь она скучала по своим соседям, по тем, кто жил в селе. Особенно по брату Антону.

Когда умер брат мамы, на похороны съехалась вся семья. За поминальным столом дядя Федя Сплошнов, который тоже возглавлял партизанское движение, спросил у мамы: «Как, Афанасьевна, живется, какая пенсия?» В это время мама жила со старшей сестрой в 9-метровой комнате, с общей кухней на 3 семьи, а пенсия была всего 20 рублей. Он очень удивился и через три дня приехал к маме вместе со Ждановичем Василием, бывшим министром сельского хозяйства. Они подняли архивные документы и выяснили, что, согласно им, моя мама с августа 1941 года по август 1942 года принимала участие в деятельности партизанского отряда имени К.Е. Ворошилова 1-й бригады имени К.С. Заслонова. Ее наградили орденом Отечественной войны, многими медалями, орденом Жукова. И тогда мамочку вызвали в Дом правительства и вручили ей все эти награды. Городские власти Минска выделили маме 2-комнатную квартиру по ул. Герасименко, где она и жила с моей сестрой. В 2004 году мамы не стало. Хоронили ее с воинскими почестями.

Назаренко Галина Ефремовна, г. Минск.

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