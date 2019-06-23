Лазерная эпиляция в Минске: мифы и правда об удалении волос

Лазерная эпиляция - для людей, которые с трудом переносят боль при удалении волос и у которых депиляция традиционными методами превращалась в пытку. Оценили лазерную эпиляцию и те, чьи слишком жесткие волосы с трудом поддавались привычным методам удаления или имели привычку врастать в кожу. Круг сторонников лазерной эпиляции стремительно растет и расширяется, но у тех, кто никогда не пробовал избавляться от волос на теле и лице таким способом, есть еще некоторые вопросы. Давайте раз и навсегда расставим все точки над i, чтобы вы решились воспользоваться этим прогрессивным способом и оценить его преимущества!

Как лазер удаляет волосы?

Все просто: в стержне волоса и волосяном фолликуле находится пигмент меланин. Он способен поглощать световые волны определенной длины, а лазер умеет этот пигмент распознавать. Под воздействием лазера меланин нагревается и разрушает систему жизнеобеспечения волоса. Потеряв корень, волос со временем выпадает.

Все волосы удаляются сразу или процедуру надо повторить?

Волосы растут циклически, и в одно время у них неодинаковое состояние: часть волос в фазе роста, часть - спит. Поэтому чтобы удалить волосы лазером полностью, насколько это возможно (90 - 100%), потребуется как минимум 5 процедур эпиляции с разбежкой от 3 до 6 недель. Все зависит от мощности лазерной системы и от того, как быстро у вас растут волосы.

Цвет волос имеет значение?

Да! Чем темнее волосы, тем больше эффекта. Ведь лазер действует на меланин, а в светлых волосах его почти нет.

В каких местах допустима лазерная эпиляция?

Во всех, где растут волосы: лицо, зона бикини, ноги, руки. Кстати, в зоне бикини, где постоянно возникает проблема вросших волос, лазерная эпиляция помогает навсегда решить эти вопросы за несколько сеансов.

Это больно?

Все очень индивидуально. Для кого-то процедура проходит почти безболезненно. Люди с низким болевым порогом могут чувствовать дискомфорт. Особо чувствительных выручит контактное охлаждение, которое есть во многих современных системах. Кожа охлаждается, например, сапфировым кристаллом.

Следов на коже не останется?

Лазерная эпиляция как раз тем и привлекательна, что каких-либо рубцов, ожогов после нее не остается, если правильно выполнена процедура и соблюдены этапы подготовки.

Есть ли противопоказания к проведению лазерной эпиляции?

Есть. Обязательно обратите на них внимание. В частности, лазерная эпиляция противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям со свежим загаром, с ранами на коже и варикозным расширением вен в зоне эпиляции. Герпес, инфекционные и кожные заболевания в острой форме; сахарный диабет в стадии декомпенсации; эпилепсия; нарушения свертываемости крови; склонность к пигментации, келоидам и гипертрофическим рубцам; аллергия на солнце; наличие кардиостимулятора; СПИД, ВИЧ, тяжелая сердечная недостаточность, онкология; прием некоторых препаратов, повышающих чувствительность к ультрафиолетовым лучам, - все это тоже противопоказания.

На что обратить внимание?

Лазерная эпиляция - это достаточно серьезное воздействие на организм, поэтому выполнять ее должны специалисты с медицинским образованием. Хотите быть максимально уверены в качестве и безопасности этой процедуры - выбирайте медицинский центр, у которого есть соответствующая лицензия, а у врачей - необходимая подготовка. Обратите внимание на оборудование, которое там используется. От него в основном и зависит результат лазерной эпиляции. Как правило, медцентры, дорожащие своей репутацией, размещают информацию о наличии лицензии, квалификации врачей и оборудовании на своих сайтах. Для полноты впечатления в интернете на независимых сайтах можно найти реальные отзывы пациентов.

Как подготовиться к лазерной эпиляции?

Обязательна консультация специалиста, поскольку могут быть противопоказания и побочные реакции! А пациентам до 18 лет - письменное разрешение родителей.

За две недели до и после лазерной эпиляции нельзя загорать (и в солярии тоже), принимать антибиотики, удалять волосы ни воском ни шугарингом, ни выщипыванием, ни электроэпилятором.

За день до процедуры - сбрить все волосы там, где вам будут их удалять.

Если собираетесь в отпуск, делайте лазерную эпиляцию заранее. Ведь волосы после первой лазерной процедуры выпадут не сразу, а примерно через 14 - 20 дней.

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