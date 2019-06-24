Военная служба для моего деда начиналась дважды

В освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков есть и заслуга моего дедушки, Иванникова Михаила Сергеевича. Он освобождал Гомельскую и Брестскую области.

Дедушка родился в ноябре 1918 года в деревне Битюг-Матренка Щученского района Воронежской области, в крестьянской семье. Его отец, по одной версии, пропал без вести во время Гражданской войны, по другой - погиб на фронте в 1919 году. Мама умерла от голода в 1934 году. Кроме дедушки в семье было еще двое детей: старший брат Иванников Иван Сергеевич (1912 - 1984), в будущем тоже ветеран Великой Отечественной войны, старшина, и старшая сестра Иванникова Анна Сергеевна (1913 - 1990), в будущем работник сельского хозяйства.

После окончания Щученской средней школы дедушка поступил в Воронежское фабрично-заводское училище на токаря-универсала. Окончив его в январе 1940 года, был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. Военную службу красноармеец Иванников начал в должности механика водителя в 4-м огнеметном батальоне 36-го танкового полка Московского военного округа, в городе Калуга. С мая 1941 года он продолжил службу в 128-м отдельном танковом полку 42-й танковой дивизии, в городском поселке Идрица, тогда Калининской области (сейчас Псковская область). Там дедушка и встретил весть о начале войны.

Воины 60-го отдельного Барановичского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи на учениях. Украина, июнь 1956 года.

Участвовать в войне начал 20 июля 1941 года на Северо-Западном фронте. Тогда он был командиром отделения в роте связи. В ноябре 1941-го мой дедушка, имевший к тому времени определенный боевой опыт, был направлен на курсы младших лейтенантов химической защиты Северо-Западного фронта в город Вышний Волочек Калининской области. После завершения учебы курсанту Иванникову присвоили звание - младший лейтенант. И вновь Северо-Западный фронт, а там новое назначение - начальник химической службы 111-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии 11-й армии.

Воины химической службы, имея на вооружении огнеметы, дымовые шашки, бутылки с зажигательной смесью, занимались химической разведкой местности, сбором и обезвреживанием отравляющих химических веществ противника, выявлением и уничтожением огневых точек врага, а также уничтожением живой силы и техники гитлеровцев. В феврале 1943 года войска Северо-Западного фронта ликвидировали Демянский котел.

После этих боев 55-я стрелковая дивизия вышла из состава Северо-Западного фронта, а в конце июня 1943 года ее передали в состав 60-й армии. В ее составе дивизия вступила в Курскую битву. Более 60 километров было пройдено с боями, уничтожено тысячи вражеских солдат. 55-я дивизия освободила 45 населенных пунктов, подбила 66 танков и самоходных орудий, сотни пулеметов и дзотов.

После Курской битвы дедушка принимал участие в освобождении левобережной Украины, Белоруссии. В 1944 году служил на должности помощника начальника химической службы 55-й стрелковой дивизии. После передислокации дивизии в Прибалтику, освобождал Латвию, затем Польшу, участвовал в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

Офицеры 60-го отдельного Барановичского Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи на учениях под Борисовом.

4 января 1944 года дедушка получил боевое задание, выполнение которого способствовало прорыву вражеской обороны. Вот как об этом написано в наградном листе: «Тов. Иванников проявил в боях за освобождение Белорусской земли от немецких захватчиков непреклонную волю к победе. 4 января 1944 года, когда полк стоял в обороне, на линии Шерейки - Гряда, Иванников получил боевое задание поставить дымовую завесу для выявления огневых точек противника и выявления действия противника в условиях задымления. Задание Иванников выполнил блестяще, поставив дымовую завесу протяжением до 3 километров по фронту. Выявление огневых точек способствовало прорыву вражеской линии во время наступательных действий 12 января 1944 года. Получив 13 января 1944 года задание собрать вражеские химвещества, тов. Иванников полностью выполнил и его, собрав учебные ОВ (отравляющие вещества. - Прим. С. И.) и ОВ неизвестного характера». За этот подвиг старший лейтенант Иванников был награжден медалью «За боевые заслуги».

Великую Победу встретил на Эльбе. К уже имеющейся награде старшему лейтенанту Иванникову добавились еще два ордена: Красной Звезды и Отечественной войны II степени. В обоих наградных листах к орденам написано: «В боях с немецкими оккупантами проявил образцы мужества и отвагу, до прибытия в 415-ю дивизию тов. Иванников принимал непосредственное участие в боевых порядках передовых пехотных подразделений, где показал как смелый и храбрый, что дало возможность от бойца вырасти до старшего лейтенанта и помощника начальника». Также дедушка был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией», а позже, в мирное время, к ним добавились и юбилейные медали, а также орден Отечественной войны II степени к 40-летию Великой Победы!

В конце января 1946 года дедушка демобилизовался и вернулся в Советский Союз, где женился на моей бабушке, Козел Марии Трофимовне, уроженке Гомельской области. Они познакомились в ноябре 1943 года, когда 111-й стрелковый полк, где в то время служил дедушка, проходил через бабушкину деревню. С тех пор они переписывались, а потом зарегистрировали брак. 2 года они работали в Щученской средней школе. Дедушка преподавал военно-физическую подготовку, а бабушка - природоведение и географию. В1947 году у них родился мой папа - Иванников Олег Михайлович, в будущем офицер Вооруженных сил.

Наградной лист.

Из Воронежской области Михаила Иванникова направили работать на должность директора Вертниковской начальной средней школы Дзержинского района Минской области. И он с семьей переехал в Беларусь. Но в феврале 1950 года приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками дедушка был определен в кадры Воооруженных сил с зачислением в Белорусский военный округ, и снова началась его военная служба. Деда направили в Борисов на должность начальника химслужбы 415-го отдельного батальона связи 10-й танковой дивизии 7-й механизированной армии. Здесь дедушка остался навсегда. В январе 1951 года ему присвоили очередное воинское звание - капитан. В том же месяце у моих дедушки и бабушки родился второй сын, мой дядя - Иванников Игорь Игоревич, в будущем воин-интернационалист. Дедушка мобилизовался 1 февраля 1966 года.

На пенсии он трудился на благо нашей Родины: работал инструктором в Борисовском городском комитете ДОСААФ, а после трудился в Отряде профессиональной пожарной охраны по охране промышленных предприятий Борисова. За отличную работу он был награжден нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны». А потом заболел и умер 7 марта 1992 года.

Дедушка очень много делал для моего воспитания: учил меня любить Родину, рассказывал мне о Великой Отечественной войне и о подвиге героев войны, о своем участии в войне и о службе в армии, о нашей родословной, приобретал для меня учебную литературу, приучал к занятиям физзарядкой, учил по военному складывать одежду и другое. Мой дедушка - один из тех, кто дал мне путевку в жизнь и сильно повлиял на мое становление как личности. Таких солдат Великой Победы, как мой дедушка, очень много - и погибших, и уже ушедших из жизни, и живых. И для нас, людей доброй воли и прогрессивного человечества, они являются огромным примером, который помогает нам противостоять фальсификации нашей истории и навязываемому нам либерально-потребительскому обществу.

Иванников Сергей Олегович, г. Борисов.

С помощью этой публикации мне хотелось бы найти однополчан дедушки по Великой Отечественной войне, сослуживцев по службе в мирное время и людей, с которыми он работал после демобилизации из Вооруженных сил. Даже если найдется хотя бы один человек или их родственник, то это будет для меня большое счастье, так как я придаю большое значение исторической памяти.

Мой домашний телефон: 8 (0177) 6-44-05

Мой мобильный телефон: + 375 (29) 114-22-74

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