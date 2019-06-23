«Земля, огонь, металл и люди смешались в сплошное месиво»

Мой дедушка, Заводнов Тимофей Андреевич, родился в 1911 году на Украине (Харьковская обл.). В его семье было семеро детей, папа с мамой и дедушка с бабушкой. Жили дружно.

Дедушкина мама Варвара была большой рукодельницей: вышивала кофты, расшивала узорами сарафаны для подруг. Сама носила большую черную косу, которую красиво выкладывала вокруг головы. Так как она была способным организатором, ее избрали бригадиром села. Прадедушка Андрей во всем ее поддерживал и помогал. Хотя дети были маленькими, они успевали работать и на коллективном поле.

Жилось трудно. Однажды прабабушка Варвара не вернулась с поля. Ее искали всем селом и нашли убитой на кукурузном поле, а рядом табличка «Большевичка». Ее муж не смог пережить боль утраты и тоже вскоре умер. Семеро детей остались на руках деда и бабки. Поднимать их помогали родные, соседи.

В 1929 году моего дедушку Тиму призвали в Красную армию на срочную службу. Он прошел школу командиров и остался служить на сверхсрочную. СССР был большой, дед побывал в разных местах. И вот в 1932 - 1933 г. он попал в Белоруссию. Здесь же встретил мою бабушку Лизу. Они поженились. Успели до войны съездить на Родину к дедушке, на Украину. Деда с бабкой уже не было в живых: голод тех лет не обошел стороной их семью. Из 7 детей осталось только 3. Еще до войны у дедушки и бабушки родилось двое сыновей - Василий и Николай. Василий умер в 1 годик в Карелии, остался Николай, родившийся в 1940 году.

Во время Великой Отечественной войны дед воевал на разных фронтах. Участвовал в освобождении Сталинграда, где получил ранение. Выписавшись из госпиталя, он попал в свою дивизию, воевал на Курской дуге. Там вообще было страшное зрелище: земля, огонь, металл и люди слились в сплошное месиво. А ведь это совсем рядом с его малой родиной, сердце рвалось на части - хотелось заскочить хотя бы на минутку к родным, но проклятая война не позволяла этого сделать. Дедушка был командиром артиллерийского расчета, наводчиком. Это был смелый, отважный боец, который, не жалея своей жизни, старался прийти на помощь своим однополчанам. Это засвидетельствовано в наградном листе:

Дедушку ранили дважды, второй раз ему серьезно повредили легкое, но дед поправился и - снова на фронт. Он знал, что дома его ждет жена Лизонька и сынишка Николай - это придавало силы громить фашистскую гадину. Тимофей Заводнов награжден Почетной грамотой Командующего Армией Героя Советского Союза генерал-полковника Коротеева, членов Военного Совета генерал-майора Кабичкина и полковника Лучко.

У моего дедушки было много разных медалей. По рассказам моей мамы Вали, в его военном билете был приказ о награждении орденом Славы 3-й степени (приказ командира 121-й стрелковой дивизии №054-Н от 6 января 1945 года). Дедушка был коммунистом и всегда с честью и достоинством выполнял разные назначения парторганизации. Он не мог по-другому. Такое воспитание было у людей того времени.

По рассказам моей мамы, дедушка не любил вспоминать ужасные дни войны. Когда мама работала в Бобрской школе, то она приглашала его прийти на встречу со школьниками. Дед не соглашался, говорил: «Пусть эти дети никогда не узнают ужасов военных действий». Дедушка Тима очень любил детей, был заботливым, добрым, великодушным и в семье, и на работе, и с соседями.

Но раны, полученные на фронте, давали о себе знать, все чаще стали болеть легкие, было тяжело дышать. В январе 1970 года в возрасте 59 лет дедушки не стало…

Через некоторое время бабушка Лиза с моей мамой и папой уехали жить в Минск. Почти все документы, которые касались дедушки, мама забрала с собой и бережет их как память об отце. Она оформила в квартире небольшой мини-музей, где бережно хранится память о Тимофее Заводном.

В 1989 году маму пригласили в военкомат Октябрьского района г. Минска и вручили орденскую книжку 3739222. Это тот орден Славы 3-й степени, который так долго искал моего дедушку! Через 40 лет награда нашла своего героя.

Очень жаль, что в жизни такое случается, что настоящие герои живут или жили тихо, незаметно. Их с каждым годом становится все меньше. И мне очень жаль, что мой дедушка не смог сам получить эту награду. Обидно, что, может быть, самое дорогое и значимое событие в жизни любого человека приходит к нему с опозданием.

Мы любим тебя, дедушка! Мы помним тебя! Мы гордимся тобой! Спасибо тебе за мирное небо, яркое солнышко, за красивые восходы и закаты, за тишину! Вечная память всем тем, кто победил эту войну и кого уже нет с нами.

С уважением семья Заводновых и Лукомских.

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