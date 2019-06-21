«Он настоящий мужик: пообещал - сделал». Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

- К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал - сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг - ты брат для меня, для нашего народа, - сказал президент Рамзану Кадырову.

Указ о присвоении главе Чечни награды - ордена Дружбы народов - Александр Лукашенко подписал еще в прошлом году. Президент решил отметить Кадырова «за значимый личный вклад в укрепление дружелюбных отношений и всестороннего сотрудничества». Вручить награду лично удалось только сейчас, когда Кадыров приехал в Минск на открытие Игр.

- То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, - это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок, - такой речью сопроводил награду Лукашенко.

Рамзан Кадыров способствовал освобождению белорусских граждан, захваченных в 2011 году, из ливийского плена.

- Жизнь человека - ценнее всего. Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу, и это оценил президент и народ - это дорогого стоит, - прокомментировал вручение ордена Кадыров.

Глава Чечни признался, что приезжает в Беларусь с удовольствием, и каждый визит в Минск для него особенно значим. А Лукашенко поделился, что мечтает побывать на Кавказе в горах:

- У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему (другу. - Ред.) говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню (семейные башни). Для меня действительно (интересно. - Ред.) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди.

Кроме этого президент подчеркнул свое особое отношение к чеченцам в Беларуси.

- Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю. И я недавно, назначая Министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах, - заявил Лукашенко.