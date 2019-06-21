Беларусь хочет взять кредит у Китая на 500 млн долларов

В четверг, 20 июня, министр финансов Максим Ермолович выступил на конференции «Переоценка роли госсектора в странах Центральной и Восточной Европы». А заодно рассказал журналистам о некоторых финансовых аспектах жизни страны. В частности, министр сообщил о том, что Беларусь собирается взять кредит в Китае.

- У нас идет работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идет отработка условий его привлечения, - цитирует БелТА министра финансов Максима Ермоловича.

3,5 млрд юаней - это порядка 500 млн долларов в эквиваленте. Это не единственный заем, который Беларусь ожидает в этом году. Помимо этого, нам должен прийти седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (это еще 200 млн долларов) и кредит от России на 600 млн долларов.

Максим Ермолович затронул и тему «ядовитой» нефти. По словам министра, финансовые потери от некачественной российской нефти не затронут бюджет страны.

- Если рассматривать в целом исполнение доходной части бюджета, то сегодня доходы формируются в полном соответствии с годовым планом. И какого-то отставания в поступлении бюджетных средств нет. Рисков для бюджета эта ситуация, которая сложилась в нефтяном секторе, не создает, - отметил Максим Ермолович. - Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может, даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану.

Кроме того, в правительстве уже думают о бюджете на следующий год. Он планируется с нулевым профицитом, то есть по итогам 2020-го мы не останемся ни в плюсе, ни в минусе.

- Бюджет будет сбалансированным. Это задача минимум. Если нам удастся, тогда постараемся обеспечить бюджетный профицит. Но задача - обеспечить общую сбалансированность бюджета, - пояснил Максим Ермолович. - До нынешнего года мы накапливали профицит бюджета, в 2019 году тоже планируем, что профицит будет продолжать накапливаться. В перспективе мы выходим на более активное использование этих остатков в 2020 - 2021 году с тем, чтобы поддержать капитальные вложения, бюджетные инвестиции, уровень жизни населения.

Планируется, что проект бюджета на 2020 год будет готов до 1 августа.