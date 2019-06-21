Сборную Беларуси возглавил Михаил Мархель: «Когда понимаешь, что предстоит сделать огромный кусок работы, то как бы…»

Прошла неделя с момента ухода Игоря Криушенко с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу, и мы узнали имя его сменщика. Не мудрствуя лукаво, федерация футбола сделала ставку на коуча «молодежки» Михаила Мархеля. 52-летний специалист успел поиграть за могилевский «Днепр» и минское «Динамо» в чемпионате СССР, затем выступал за разные команды в чемпионате России. Как тренер Мархель в основном работал ассистентом, с 2009 года возглавлял юношеские сборные Беларуси (15-16 лет), которые несколько раз выводил в элитные раунды чемпионата Европы. В этом году возглавил молодежную сборную (игроки до 21 года) и успел с ней провести всего один официальный матч – разгромили Гибралтар (10:0 – самая крупная победа в истории).

- Конечно, смешанные чувства. С одной стороны – радость, а с другой, когда понимаешь, что предстоит сделать огромный кусок работы, то как бы… Но мы и я лично смотрю в будущее с оптимизмом. Стиль игры сборной? Ничего нового не скажу: будем стараться играть в зрелищный футбол. Мы понимаем, что мы не являемся грандами европейского футбола, но играть с ними и показывать при этом достаточно содержательную игру мы, я думаю, в состоянии. А в играх с сопоставимыми соперниками, считаю, что мы должны играть первым номером. Думаю, этот футбол будет нравится болельщикам нашим. И постараемся приложить максимум усилий к тому, чтобы мы в этот футбол играли, – сказал Мархель в эфире АБФФ-ТВ.

Зампред АБФФ Юрий Вергейчик уход Криушенко объяснял тем, что состав сборной надо омолодить, но в то же время надо готовиться к мартовским матчам плей-офф Лиги наций – это шанс пробиться на чемпионат Европы. Ведь в традиционном отборе на Евро-2020 шансов, по сути, нет – у нас ноль очков после четырех игр.

– Думаю, уже настала пора для того, чтобы в состав сборной вливать свежую и молодую кровь. Прежде всего это будет касаться тех ребят, которые хорошо себя проявили в молодежной сборной, которые себя хорошо проявляют в играх за клуб. Но думаю, что здесь не надо рубить с плеча. Надо соблюдать принцип постепенности. Но в целом, мы настроены на такое движение, – сказал Мархель.

Председатель АБФФ Владимир Базанов так прокомментировал назначение:

- Сложный был момент для меня расстаться с прежним руководством. С Криушенко мы давно знакомы. Но так получилось. Рассматривали много кандидатур. Вел переговоры с Гончаренко, с Ермаковичем. Но ответ был отрицательным, хотя они взяли время подумать. У них не завершенные проекты в ЦСКА или не захотели принимать сборную на данном этапе – не знаю. На исполкоме были вопросы по иностранному специалисту. Но мы не богатая федерация, мы не можем пригласить высококлассного специалиста как Моуринью – у нас не хватит денежных средств. Мы остановились на кандидатуре Мархеля. Ему уже скоро 53 года, играл в минском «Динамо», был главным тренером в брестском «Динамо», возглавлял «молодежку», видно как он везде трудится и старается. Ему предложен контракт на 3 года. Задача - занять четвертое место в отборочном турнире и наиграть команду, чтобы в марте в Лиге наций выйти на Евро-2020.

Очевидно, Махрель сильный специалист в молодежном футболе, но в целом это назначение представляется как латание дыр – за неимением других вариантов на амбразуру бросили того, когда под рукой. Опять-таки Базанов ставит задачу омолодить команду, но вряд ли это не сделал бы Криушенко, если бы были готовые кандидаты. К тому же мы уже писали, после 1988 года рождаемость в Беларуси неуклонная падала до 2003 года.

Кстати, одним из помощников Мархеля в сборной станет Георгий Кондратьев, который с поста главного тренера уходил в примерно такой же ситуации, как Кришенко. Тогда на прощание он говорил такие слова:

- Раз результата нет, тренер должен уйти. Я обещал — я уйду. Но вы думаете, придет другой специалист и что-то изменит? Мы к чему шли 25 лет, к тому и пришли… Юноши всем проигрывают. В России выступает два человека, остальные — в глубоком запасе. Мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран. Словакия — не ах какая футбольная держава, но и ей мы уже уступаем. Посмотрите, как с мячом работаем мы, и как это делают словаки… Думаете, придет тренер какой-то... Даже если собрать в одном тренере все лучшие качества всех тренеров мира, думаете, за три дня он научит наших футболистов играть?