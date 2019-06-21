«Мне надо было с кем-то поделиться этой ситуацией»: Белорусский актер пожаловался на невыплату гонораров на «Беларусьфильме»

Иван снимался в одной из центральных ролей картины «Авантюры Пранциша Вырвича» по историческим романам белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Он был занят в проекте с января по конец прошлой недели - почти полгода, играл одну из двух главных ролей Бутрамея Ледника.

«Снимаясь в этом кино («Авантюрах Пранциша Вырвича». - Ред.), я, конечно же, подписывал договор, в котором четко было прописано, что я должен быть трезв, я должен знать текст, я должен соответствовать образу, персонажу. Перед съемками меня убедительно просили сбросить несколько килограммов. Все это я делал. С удовольствием», - говорит Иван Трус в своем видеоролике.

Несколько лет назад Иван, тогда служивший в Могилевском областном драмтеатре, стал лауреатом Национальной театральной премии.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А потом начались проблемы по финансовой части. Актер вспоминает в видео, что за полгода ни разу не получил деньги вовремя: «И это нормально, как говорят они. «У нас всегда так», - говорят они. У нас все артисты в таком же положении». Иван говорит: «Мой микро-гонорар урезали в два раза. Мне просто звонили по телефону и говорили о том, что они опять не могут заплатить мне столько, сколько предлагали в начале. Я, конечно, на это соглашался. Потом звонили и говорили: будут платить не по дням, а одной суммой, которая будет разбиваться на несколько частей. Все это будет прописано в договоре, и это прописано в договоре. А потом они мне перестали платить».

В конце видео актер напоминает, что все описанное происходит в 2019-м году, на единственной в стране киностудии с проектом по заказу Министерства культуры.

«Мне так стыдно. Мне стыдно, что я артист. Мне стыдно за вас, ребята, за себя. Я, конечно же, прощаю всех. Но память все всегда забирает себе. И теперь у меня есть папочка «Беларусьфильм», [...] которая говорит мне: «Иван, ты не снимался пять лет, и тебе ни разу за эти пять лет не было стыдно за то, что ты делал, и за то, что делали с тобой».

За время съемок в "Авантурах..." Иван Трус сменил несколько образов. Фото: Личный архив

Иван говорит, что записал этот ролик не ради какой-то реакции от коллег или славы. Для него важно, чтобы это видео увидел кто-то из руководства киностудии, чтобы узнали, что он думает.

- Мне надо было с кем-то поделиться этой ситуацией. Я решил так поговорить со своими коллегами в соцсети.

Те актеры, которые уже просмотрели видео Ивана, поддержали его в комментариях. Там же назвала ситуацию «сумнай і непрыгожай» автор романов о Пранцише Вырвиче Людмила Рублевская.

- Часто мы, белорусские артисты, находимся в позиции какой-то загнанности, - говорит Иван Трус. - Мы не говорим о многих вещах, опасаясь, что нас завтра не пригласят сниматься в новый фильм. Вот, сегодня я лайкну пост, завтра меня не пригласят сниматься в фильме, а послезавтра обо мне забудут.

Редакция поинтересовалась у киностудии, действительно ли имеет место такая ситуация, насколько она распространена и как ее можно решить. Но в пресс-службе «Беларусьфильма» сказали, что студия воздержится от комментариев по поводу видеоролика.