2019-06-21T17:46:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мужчину прооперировали, состояние тяжелое»: под Островцом рабочему доской пробило живот

Работник предприятия находится в реанимации
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Предполагается, что ЧП произошло из-за выброса трехметровой доски. Фото: МЧСПредполагается, что ЧП произошло из-за выброса трехметровой доски. Фото: МЧС
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- Андрей работает у нас станочником. Хлопец наш, вясковый. Я очень сильно переживаю. И молюсь, чтобы все с ним было нормально, - говорит коллега пострадавшего мужчины. - У него ребенок-школьник и жена работает у нас поваром.

Несчастный случай произошел в минувшую пятницу рано утром на предприятии по производству коробочного картона в деревне Ольховка, что в Островецком районе. Предположительно, из-за выброса трехметровой доски, произошло сквозное ранение 37-летнего работника. При этом доска застряла в брюшной полости, сообщает МЧС.

Прибывшие спасатели, используя гидравлический и режущий инструмент, освободили пострадавшего и передали медикам для госпитализации.

- Мужчина после операции, он находится в реанимации, - рассказали «Комсомолке» в Островецкой центральной районной больнице. - Состояние его стабильно тяжелое, он в сознании.

КСТАТИ

В прошлом году парапланериста Ивана Красовского при падении с высоты 600 метров пронзила сосна. Фото его травмы, которые появились в интернете, шокировали многих: прямо из плеча мужчины торчало бревно! Мужчину прозвали белорусским Халком. По словам хирурга, который его оперировал, случай с Иваном - уникальный. Когда ему прислали фото травмы молодого человека, он сильно удивился, как это человек остался жив. Ивана успешно прооперировали.

А еще одно похожее ЧП произошло в 2017 году: 43-летнего жителя Бобруйска, работающего на лесопилке подсобным рабочим, проткнуло куском доски насквозь в области грудной клетки. Предположительно, доска вылетела из пилы работающей рядом пилорамы. Тогда пострадавшего госпитализировали в реанимацию больницы в тяжелом состоянии.

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