Александр Лукашенко - Кадырову: Чеченцы рожали детей в Бресте и называли их моим именем

В Минск на церемонию открытия Европейских игр прилетел глава Чечни Рамзан Кадыров. В пятницу он встретился с Александром Лукашенко.

- Дорогой Рамзан, приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю. И я недавно, назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах, - цитирует Александра Лукашенко belta.by. - У меня на Кавказе есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я своему другу говорю: ты меня отвези на родину и покажи семейную башню. Для меня действительно интересно побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди.

Кадыров разговор начал с шутки:

- У меня есть просьба от своего брата, Виктора Лукашенко, передать вам слова приветствия. Он давно не видел вас. Сегодня мы вместе завтракали, - сказал Рамзан Кадыров.

Александр Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов, указ об этом президент подписал еще прошлым летом. В прошлом году Рамзан Кадыров принял участие в освобождение граждан Беларуси из ливийского плена. Один из них - Вячеслав Качура - вернулся на родину в начале февраля 2018 года, он был последним из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, и с тех пор насильственно удерживаемых в Триполи.

- К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал - сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг - ты брат для меня, для нашего народа, - подчеркнул Александр Лукашенко, вручая орден. - То, что я хочу тебе сегодня вручить орден, - это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил, как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок.

- Жизнь человека - ценнее всего. Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу, и это оценил президент и народ - это дорогого стоит, - ответил Кадыров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент Грузии прервала визит в Минск из-за беспорядков в Тбилиси. Кроме того, не прилетел президент Азербайджана

Небольшой самолет президента Грузии Саломе Зурабишвили приземлился в Минске в четверг вечером. Глава Грузии прилетела на церемонию открытия Европейских игр. Утром следующего дня она встретилась с Лукашенко. Тогда же стало известно: на церемонию Саломе Зурабишвили не попадет - из-за вспыхнувших беспорядков в Тбилиси ей придется срочно вернуться назад в Грузию. И уже в полдвенадцатого дня ее самолет вылетел обратно в Тбилиси.

Что случилось в Тбилиси? 20 июня в парламенте Грузии проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, на которую пригласили нескольких российских политиков. Один из них, депутат-коммунист Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера парламента и стал выступать. Его речь прервали грузинские депутаты и заблокировали трибуну. Россиян вывели из здания, а в центре Тбилиси началась акция протеста. Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании «протокольной ошибкой». В связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента. Российская делегация под охраной улетела из Грузии. Некоторые партии заявили, что присоединяются к протесту и будут требовать досрочных выборов. Акции протеста также проходят в других городах. Вечером протестующие предприняли попытку штурма здания парламента.

Президент Азербайджана изменил планы и не прилетит в Беларусь на открытие Европейский игр. О причинах такого решения пока не сообщается.