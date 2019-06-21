Топ-10 развлечений Британского фестиваля в Минске

Программа Большого британского фестиваля обширная – глаза разбегаются! «Комсомолка» выбрала 10 развлечений и маршрутов, на любой вкус.

1. Учим английский, играя в мафию

В Каретном дворике развернется огромная образовательная площадка: от уроков по английскому до настольных игр с преподавателями из Великобритании. Поиграть на английском можно будет еще и в «Мафию», «Угадай мелодию», «Повтори танец», «Объясни слова за минуту».

На фестивале можно проверить знания и сдать тесты. Например, экспресс-тест IELTS, который нужен для поступления в учебные заведения не только Англии, но и Канады, Австралии, Ирландии, США. Белорусы смогут больше узнать о том, как поступить в британские университеты.

На фестивале можно поучить английский язык и узнать, как поступить в университеты ВеликобританииФото: Павел МАРТИНЧИК

Для тех, кто до сих пор ждет письмо из школы чародейства Хогвартс, организаторы подготовили викторину на английском языке по мотивам книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Также можно будет сфотографироваться с аниматорами в костюме героев книг: Гарри Поттера, Рона, Гермионы и др.

2. Идем смотреть английскую батлейку и слушать сонеты Шекспира

Если у белорусов есть батлейка, то у англичан - уличный кукольный театр Панча и Джуди. Шуточные представления кукол плута Панча и его жены Джуди появились на улицах Лондона еще в XVII веке - и их показывают до сих пор. Обычно спектакли состоят из коротеньких смешных сценок. Увидеть их можно на Арт-террасе, в 14.00. Покажут гостям и белорусскую батлейку от Новополоцкого театра «КапялюШ». Можно сравнить!

А в 17.00 начнется Шекспировский вечер. Артисты Купаловского театра будут читать произведения классика. Можно будет услышать сонеты Шекспира в исполнении народного артиста Беларуси Виктора Манаева или поэму «Жалоба влюбленной» от актрисы театра и кино Марты Голубевой.

Как же без фото!Фото: Павел МАРТИНЧИК

3. Играем на Уимблдоне и в регби

Нам предложат почувствовать себя участником Уимблдонского турнира - самого престижного соревнования по теннису с более чем 140-летней историей. Для этого будет организован мини-корт. Также гостей обучат азам регби, можно будет поиграть в кикер, футбол и даже керлинг!

4. Отдыхаем душой с поэтами

В 17.40 английский писатель Найджел Робертс презентует книгу «Гид по Беларуси»- путеводитель по нашей стране на английском языке. Найджел расскажет о своих впечатлениях и интересных историях о Беларуси.

Также можно будет увидеть спектакль от семейного инклюзив-театра «І» по загадочному произведению Льюиса Кэрролла «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса».

На фестивале презентуют известный роман британской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение», переведенный на белорусский язык. Причем на фоне представления от студии исторического театра «Версаль».

Вдоволь начитавшись прозы, отправляйтесь на турнир поэтов! Он начнется в 19.30. Послушайте стихи Уильяма Батлера Йейтса, Джона Китса, Уильяма Блейка…Но не в оригинале, а в переводе на белорусский язык!

5. Слушаем королевских волынщиков и танцуем под инди-поп

В 12.30 волынщики Второго Королевского ирландского полка будут шествовать от посольства Великобритании до главной сцены в Верхнем городе. А затем уже на сцене около Ратуши они будут играть в сопровождении оркестра Вооруженных сил Беларуси.

Целый день на главной сцене будут выступать разные музыканты, кавер-бенды, можно будет послушать хиты Queen, The BEATLES и др. Запланирован мини-концерт группы из Шотландии Somethin’ Regenerated. А вечером выступит английская инди-поп-группа из Ливерпуля Clean Cut Kid, популярный в Лондоне певец Dan Owen. Завершит музыкальный вечер DJ Blaise из Лондона. Он приезжал в Минск на прошлогодний Британский фестиваль, ему так здесь понравилось, что он решил вернуться и поиграть и в этом году.

Для тех, кто хочет научиться создавать музыку, пройдут мастер-класс по вокалу и написанию песен от певицы Елизаветы Морозовой. А еще готовьтесь к викторине «Меломаны».

По традиции, начнется Британский фестиваль с выступления волынщиков!Фото: Павел МАРТИНЧИК

6. Оцениваем лондонскую моду и новые модели Land Rover

На сцене у Ратуши в 22.20 пройдет модный показ коллекций самой крупной независимой выставки молодых дизайнеров в Лондоне Fashion Scout. Нас ждут показы дизайнеров Leanne Callon и Aurelie Fontan, которая известна своими экологичными коллекциями, например, биоразлагаемым платьем.

На площади Свободы развернется мини-автосалон, где презентуют новые модели от британских компаний, в том числе и Land Rover. Например, можно будет оценить новенький Range Rover Evoque, выпущенный в 2019 году. Ценник на такой автомобиль начинаются от 57 тыс. долларов!

Гостям также покажут экспозицию ретроавтомобилей, собранных вручную. Там же будет шоу танцующих экскаваторов.

7. Учимся экономить электроэнергию

Нам расскажут, как меньше использовать пластика в повседневной жизни, как правильно сортировать отходы, беречь чистую воду и экономить электроэнергию. А еще будет интерактивная игра по сортировке мусора и мастер-класс по вышивке на экосумках. На Зыбицкой развернется экомаркет, где можно будет прикупить симпатичные и экологичные вещи. И все это под музыку приглашенных диджеев.

8. Смотрим битву роботов

Для детей организуют игры и викторины на английском языке. А в сквере около Ратуши музыкант из проекта VIP JAZZ Андрей Славинский будет играть джаз для самых маленьких гостей фестиваля. Будут композиции по мотивам книг английских авторов.

Около музыкального переулка будет образовательный интерактивный стенд для детей от компании EPAM. А рядом - зона Xbox с играми FIFA 19 и Forza Horizon 4. Конечно, и деткам, и взрослым будет интересно посмотреть на танцующего робота, а затем попасть на робобаттл.

На день 23 июня Верхний город станет маленькой АнглиейФото: Павел МАРТИНЧИК

9. Пробуем fish and chips и британский сидр

На всей территории фестиваля будут работать более 30 фуд-кортов с традиционными английскими блюдами. Минчане смогут отведать национальное блюдо англичан - fish and chips (рыба, обжаренная во фритюре, и картофель фри). А также пастуший пирог, британские колбаски. Из напитков можно будет попробовать любимые британцами пиво и сидр.

10. Фотографируемся в красной будке!

Не забывайте делать фото, тем более мест для этого - хоть отбавляй! Можно сделать фото у красной охранной будки королевских гвардейцев. В прошлом году к ней выстраивалась очередь! Также загляните в фотозону стиле «Алиса в Стране чудес» и «Гарри Поттер».

БУДЬ В КУРСЕ!

В фан-зоне у Дворца спорта: хиты Adele и Amy Winehouse, стрельба из лука и регби

В субботу, 22 июня, День Великобритании развернется в фан-зоне II Европейских игр около Дворца спорта. По традиции он начнется с выступления волынщиков Второго Королевского ирландского полка. Там также выступят кавер-бенды, в том числе SOMETHIN' REGENERATED. Обязательно загляните на выступление оперной дивы Анастасии Малашкевич. В своей уникальной манере она исполнит хиты Adele и Amy Winehouse! Позже будет концерт Ливерпульской четверки Clean Cut Kid, вечером для гостей будет играть диджей Blaise.

Загляните на кукольное представление «Панч и Джуди», а также шоу мимов. А еще будет модный показ для детей от модельного агентства «Мадемуазель Адри».

Гости праздника почувствуют себя Робин Гудами: на специальной площадке можно будет пострелять из лука. Не имеете такого опыта? Не беда - вас научат. Также покажут, как играть в регби и тач-регби. Если вам по душе более традиционные игры, на площадке можно сразиться в мини-футбол.