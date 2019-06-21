2019-06-21T21:25:59+03:00
Общество
КП Беларусь

С чего начать знакомство с Минском?

Аккредитованные на играх журналисты посетили Национальный художественный музей и оценили белорусскую кухню
Влад МАЛИШЕВСКИЙ
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Экспозиция музея «Гульнi. Games.Игры». Фото: Алексей Матюшков.Экспозиция музея «Гульнi. Games.Игры». Фото: Алексей Матюшков.
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21 июня, в день официального открытия Европейских игр, аккредитованные журналисты начали свой рабочий день с дружеского общения. В Национальном художественном музее состоялось специальная экскурсия по экспозиции «Гульні. Игры. Games». В ней приняли участие более сорока журналистов из Азербайджана, Литвы, Польши, России, Украины, Германии, Словении, Словакии и Израиля.

Журналисты на экскурсии «Гульні. Игры. Games». Фото: Алексей Матюшков.

Журналисты на экскурсии «Гульні. Игры. Games». Фото: Алексей Матюшков.

Открывая мероприятие, директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов отметил, что экспозиция подготовлена к II Европейским играм, но двери музея всегда открыты для журналистов, по каким бы поводам - профессиональным или личным - они не приезжали в Минск, в музее они каждый раз смогут узнать что-то новое о Беларуси.

Анатолий Котов, заместитель директора Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» поприветствовал журналистов и поблагодарил за профессиональный интерес к масштабному спортивному событию, а также и пожелал ярких впечатлений и хороших информационных поводов.

Анатолий Котов пожелал журналистам ярких впечатлений от Игр. Фото: Алексей Матюшков.

Анатолий Котов пожелал журналистам ярких впечатлений от Игр. Фото: Алексей Матюшков.

После знакомства с экспозицией музея журналистов ожидало знакомство с белорусской кухней. На дегустации, которую они посетили, были приготовлены блюда из топ-10 гастрорейтинга.

Для составления гастрорейтинга медиа-агентство “Нотамедиа групп” провело опрос среди белорусских журналистов, работающих в спортивной тематике, и главных редакторов.

В музее всегда можно узнать что-то новое о Беларуси. Фото: Алексей Матюшков.

В музее всегда можно узнать что-то новое о Беларуси. Фото: Алексей Матюшков.

Наибольшее количество баллов набрал бобруйский зефир в шоколаде. 40% участников опроса называют его самым лучшим гостинцем из Беларуси. В топ-5 гостинцев, которыми туристам стоит запастись на обратном пути, вошли также “Клюква в сахаре”, конфеты от «Коммунарки”, “Белорусский бальзам” или “Крамбамбуля” (они набрали одинаковое количество баллов), а также белорусский горький шоколад.

На втором месте по общему количеству баллов - драники. Они возглавляют список национальных блюд, которые обязательно нужно пробовать всем иностранцам. Драники назвали 25% участников опроса.

Иностранных журналистов угощали традиционными драниками. Фото: Алексей Матюшков.

Иностранных журналистов угощали традиционными драниками. Фото: Алексей Матюшков.

Еще одна позиция в рейтинге - квас. На дегустации квас компании «Криница» оценили все гости. Еще бы, на улице такая жара, а квас отлично утоляет жажду.

Белорусский квас - лучший способ справиться с жарой. Фото: Алексей Матюшков.

Белорусский квас - лучший способ справиться с жарой. Фото: Алексей Матюшков.

Сладкоежек в медиа оказалось больше, чем ценителей пива и самогона. Поэтому мороженое и глазированные сырки в рейтинге стоят выше крепких напитков. Белорусские журналисты рекомендуют пробовать «Савушкин продукт», а также сырки «с девочкой», «с пандой».

Топ-10 белорусских блюд гастрорейтинга:

1. Драники.

2. Квас.

3. Холодник.

4. Березовый сок.

5 - 6. Хлеб.

5 - 6. Мороженое.

7. Глазированные сырки.

8. Пиво.

9. Самогон.

10. Сало.

САМЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ГОСТИНЦЫ:

Бобруйский зефир в шоколаде;

Клюква в сахаре;

Конфеты от «Коммунарки»;

Горький шоколад.

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