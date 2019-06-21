Из 7 паркингов осталось 2. План застройки в районе Академии наук изменили после протестов местных

Пару месяцев назад «Комсомолка» писала о конфликте властей и местных жителей квартала в районе станции метро «Академия наук». Напомним, минчанам презентовали проект застройки территории в границах улиц Якуба Коласа - Калинина - Кузьмы Чорного - Сурганова. Там предлагали построить большой детсад, семь паркингов, высотку и досуговый центр. Местные жители выступали против, писали жалобы и обращения в администрацию района и Мингорисполком. И это дало плоды.

21 июня чиновники вновь встретились с жителями и презентовали уже новый вариант застройки территории. Несмотря на то, что ее назначили на 10 утра, в администрации собралось несколько десятков человек, желающих узнать судьбу района, некоторые ради этого собрания даже отпрашивались с работы.

На прошлой встрече с чиновниками большинство местных жителей были против изменений в районеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич заявил, что прошлый план «не соответствовал требованиям», к властям поступало много обращений от местных жителей. Поэтому и был разработан новый план детального планирования территории. Разработкой проекта занимались архитекторы «Минскградо» по заказу комитета архитектуры и строительства Мингорисполкома.

Архитектор проекта Светлана Сахарова рассказала об основных изменениях. Во-первых, в новом плане фигурирует не семь паркингов, а только два - во дворах на улице Калинина и на пересечении улиц Сурганова и Коласа. Во-вторых, архитекторы решили не возводить в районе досуговый центр и новую высотку. Детский сад в проекте остался. В-третьих, территорию предлагают озеленить, вблизи улицы Чернышевского обустроив сквер площадью 0,6 га.

- Сегодня мы информируем вас об изменениях плана. Мы обстоятельно должны посмотреть, услышать предложения местных жителей по этому поводу, - сообщил Игорь Кудревич. - В нем возможны неточности, это делалось за несколько дней с учетом полученных согласований с Министерством архитектуры. Возможно, потребуются уточнения. Проект после обсуждения с горожанами будет отправлен на экспертизу, если он ее успешно пройдет, его будут утверждать в Мингорисполкоме

У жильцов же новый проект также вызвал ряд вопросов - например, по озеленению. Но больше всего людей волновали те два паркинга, которые все-таки остались в проекте.

- Я живу в доме №19А по улице Калинина. В 10 метров от нашей детской площадки стоит дом, который якобы идет под снос, а на его месте будет паркинг. Но между тем там сейчас вовсю идет реконструкция. Так кто врет? И плюс там детская площадка рядом! Детям будет нечем дышать из-за машин, да и площадку, скорее всего, уберут. Так что и играть там будет негде! Куда вы пытаетесь всунуть этот паркинг?

- В общем и целом этот проект значительно лучше предыдущего! Но есть вопросы. Особенно по поводу проблемного паркинга на улице Калинина около школы №73. Он будет размещен в нежилой зоне для обслуживания коммерческих организаций, - говорит член инициативной группы. - И дети, идя в школу, не смогут пройти, не встретив машины. Плюс у нас уже есть паркинг, который изначально планировался как подземный, а потом стал наземным, да еще и двухуровневым! Но если его разместят в соответствии с нормами, вопросов не будет. Проекту не хватает малого. Нас беспокоит, что по уровню озеленения наш район ниже нормы. Это не очень приятно. Также жители не против детского сада, но не очень верят, что построен будет именно он.

Разработкой проекта занимались архитекторы «Минскградо» по заказу комитета архитектуры и строительства МингорисполкомаФото: Ольга ШИЛАК

Жители района предлагали властям и архитекторам вместе подумать над проектом. А после встречи на прогулку по району отправились представители комитета архитектуры и градостроительства.

- Мы будем инициировать возможность исключить два паркинга из проекта. Если сможем пройти экспертизу, то будет хорошо, - заявила заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова. - Но поймите, включение двух паркингов нужно, чтобы узаконить детальный план. То есть чтобы он прошел экспертизу, чтобы показать, что общественные объекты в перспективе могут быть обеспечены машино-местами.