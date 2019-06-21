Готовность 100%: life:) запустил 4G в перегонах метро и обеспечил связью волонтеров II Европейских игр

4G позволит абонентам продолжать смотреть видео, слушать музыку или общаться в социальных сетях и мессенджерах даже в тоннелях между станциями метро.

- Мы удовлетворены развитием 4G-сети, сегодня 60% data-абонентов пользуются связью четвертого поколения, а общий объем потребления трафика увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом. Около 30% наших абонентов в столице пользуются метро каждый день, и нам крайне важно сделать их поездки еще более удобными и комфортными благодаря высокоскоростному мобильному интернету. Мы завершили все тестовые работы в это важное для белорусской столицы время, когда Минск принимает II Европейские игры. Поэтому оценить преимущества технологии 4G в метро смогут туристы, гости и участники международных соревнований. Этот проект был реализован в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud, - прокомментировал и. о. генерального директора life:) Эрдал Яйла.

Ранее life:) обеспечил связью стандарта 3G все станции столичного метро, включая сопутствующую инфраструктуру. За последний год интернет-трафик, прокаченный абонентами life:) в столичной подземке, вырос в полтора раза. Максимальное количество трафика в мае абоненты прокачали на станциях метро «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Ленина».

100% готовность сети к нагрузкам

В преддверии II Европейских игр life:) подготовился к максимальным нагрузкам на сеть. Оператор расширил емкость 4G-сети на всех спортивных объектах, в местах проживания спортсменов и болельщиков, в районах организации фан-зон. Связь четвертого поколения стала доступна на стадионе «Динамо», велотреке, конькобежном стадионе, главной чаше «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены», СК «Уручье», арене Falcon Club, Дворце спорта и других важных площадках, задействованных в проведении международных спортивных стартов.

Кроме того, life:) дополнительно установил собственные мобильные контейнеры в местах проведения спортивных соревнований: на гребном канале в Заславле, в районе фан-зон возле Дворца спорта и на «Минск-Арене». Также активизировал дополнительные частоты на наиболее загруженных базовых станциях стандарта 3G. Это обеспечит вдвое большую емкость сети life:) и позволит абонентам компании комфортно пользоваться связью в местах массового скопления болельщиков. Также мобильный оператор обеспечил голосовой и интернет-связью более 9000 волонтеров и организаторов спортивных мероприятий.

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