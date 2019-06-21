Дарья Домрачева - «Комсомолке»: Хочу сходить на бокс

Сегодня, 21 июня, в Минске открываются II Европейские игры, а до торжественной церемонии уже вступили в борьбу боксеры, баскетболисты и стрелки из лука. Днем в Доме Москвы открылся «Дом болельщика сборной России», куда в гости пригласили и Дарью Домрачеву. Высокий каблук, юбка… Такой Дарью увидишь нечасто.

Дарья рассказала, как она себя чувствует в роли болельщика.

- Европейские игры - это возможность почувствовать спортивный дух и атмосферу большого мультиспортивного события. Я собираюсь насладиться играми по полной, - сказала Дарья. - Не каждая страна удостаивается такой чести. Важно, что это дополнительная возможность открыть туристические ворота нашей страны, чтобы иностранцы увидели своими глазами, что происходит у нас в стране. На самом деле о Беларуси в мире знают не так много. И не всегда эта информация объективна.

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева на II Европейских играх.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

- За какими соревнованиями будете следить?

- Хочется на многих турнирах побывать. Хочу сходить на бокс, самбо, художественную гимнастику, пляжный футбол, возможно, получится побывать на легкой атлетики.

- А вы брали когда-нибудь уроки бокса?

- На любительском уровне, - засмеялась Дарья.

- Вы звезда зимнего спорта, но и летние вам ведь близки?

- Основная подготовка к зимнему сезону у биатлонистов проходит летом. Это и гребля, и велосипед.

- А может, вернетесь?

- Спорт всегда в моей душе. Но сегодня я выступаю в роли болельщика - и она мне приятна.

- Какой спорт присутствует в вашей повседневной жизни?

- Самый доступный вид для всех - бег. Вышел из дома и побежал куда глаза глядят. Люблю кататься на велосипеде, плавать…

- Бегаете по дороге или по пересеченной местности и как долго?

- От настроения и погоды зависит. Я даже не засекаю. Это может быть час-полтора кросса.

- Бег, плавание и велоспорт - это ведь триатлон. Может, выступите еще в этом виде?

- Никогда не участвовала в таких турнирах.

- А попробуете?

- Таких целей перед собой не ставила. С моей точки зрения, к соревнованиям надо целенаправленно готовиться. Я не сторонница участия ради участия. Даже в любительских соревнованиях. Если мне предложат сегодня полностью преодолеть дистанцию триатлон, я, конечно, откажусь. Не хочется прибежать позади. Но я ничего не исключаю для себя.

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

- Какой вы видите свою жизнь после спорта. Может быть, что-то связанное с архитектурой?

- Вы что! У меня нет профильного образования. Но это в душе, конечно. Я росла в семье архитекторов, но чтобы проектировать здания… Нет. Нужно понимать, на что ты способен и что тебе нравится.

- И что тогда?

- Я хочу и дальше заниматься творческой работой. Буду более активно развивать свою спортивную линию одежды. Хочется этому уделить больше времени. Я поняла, что это мое.