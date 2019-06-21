Посол Великобритании Фионна Гибб: «На меня огромное впечатление произвело болото в Ельне. Особенное место!»

Фионна Гибб приехала к нам больше трех лет назад, и летом срок ее пребывания заканчивается. За это время отношения стран только улучшались, все больше туристов ездили друг к другу в гости и, наконец, уже во второй раз проходит Большой британский фестиваль.

«На фестивале расскажут, как правильно податься на визу»

- В прошлом году Большой британский фестиваль прошел с огромным успехом, пришло около 50 тысяч человек! В этом году, говорят, праздник займет два дня?

- В субботу будет День Великобритании на фан-зоне возле Дворца спорта. Там будет три главных темы - музыкальная, детская и спортивная. Например, будут учить регби, керлингу, стрельбе из лука - это напоминание о городе-побратиме Минска, Ноттингеме, неподалеку от которого находится Шервудский лес (в нем жили вольные лучники Робин Гуда. - Ред.). На сцене фан-зоны выступят волынщики, кавер-группа из Шотландии, а белоруска Анастасия Малашкевич, одна из участниц отбора на «Евровидение», исполнит хиты Адель и Эми Вайнхаус. Вечером выступит группа Clean Cut Kid из Ливерпуля. А сам второй Большой британский фестиваль пройдет в воскресенье в Верхнем городе.

Верхний город превратится в маленькую Англию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что изменится по сравнению с прошлым годом?

- Глобально ничего, но могу рассказать последние новости, которые мало кто знает. Под открытым небом мы покажем три фильма из Великобритании: Finding Neverland (у нас шел под названием «Волшебная страна», фильм о создателе Питера Пэна, Джеймсе Барри. - Ред.), Beautiful Fantastic (на русский перевели как «Фантастическая любовь и где ее найти», мелодрама. - Ред.) и «Высотка» (High-Rise). А еще на празднике будет отдельный стенд, посвященный тому, как получить британскую визу.

- Очень полезно!

- Да, мы предложили это визовому центру Великобритании, а также приедет специалист из UK Visas and Immigration (Визово-иммиграционная служба Великобритании. - Ред.), расположенного в Варшаве. Они объяснят, как получить визу в Великобританию. Люди думают: «О, это так сложно!» - но нет! Если правильно заполнить и подать заявление на визу, то получить ее вовсе не трудно.

В прошлом году на фестивале можно было научиться играть в гольф. На фото этот вид спорта осваивает госпожа посол.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Приехала в Дудутки и очень удивилась, увидев волынку!»

- Будут ли какие-то новые площадки на фестивале?

- Да, например, историческая, где будут и реконструкции боев, музыки, танцев. Например, вспомним связи Беларуси и Шотландии. В XVI веке Николай Радзивилл Сиротка пригласил шотландских торговцев в Слуцк, на территорию Беларуси (тогда - в Великое княжество Литовское. - Ред.).

От редакции: В XVI - XVII веках в ВКЛ и Речи Посполитой осело немало (до десятков тысяч человек!) шотландских иммигрантов, на наших землях их называли «шкоты» или «шоты». Они были кальвинистами и селились в городах и поселках, принадлежавших магнатам-кальвинистам, чаще в Слуцке и Кейданах. В основном шотландцы были наемниками и торговцами, некоторые при поддержке Радзивиллов занимались наукой и искусством.

- Эти страницы истории Беларуси бывают открытием даже для самих белорусов! Что еще стало для вас сюрпризом?

- Помню, как в июле пару лет назад приехала в Дудутки на экскурсию. Увидела мужчину с волынкой и очень удивилась. Потом узнала, что это называется «дуда». Но у этого инструмента ведь явно есть связь с волынкой, на которой играют что в Шотландии! Не знаю, конечно, кто на кого повлиял…

От редакции: Белорусская дуда с шотландской волынкой действительно очень похожи. Дуда в Беларуси упоминается как минимум с XIV века, но, скорее всего, распространена была и раньше - это очень древний инструмент.

Волынщики откроют фестиваль в воскресенье в 12.30Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Хотя вообще наши страны не слишком похожи, - продолжает Фионна Гибб. - Кстати, я читала, что в Минске дождливых дней даже немного больше, чем в Лондоне! И пейзажи тоже разные, здесь довольно равнинные пейзажи. Зато у вас больше лесов, чем у нас.

«Очень важно, чтобы природу не испортили непродуманные решения»

- Мне кажется, вы побывали уже везде в Беларуси, так много вы по ней путешествовали!

- Увы, не везде, хотя я была во всех крупных городах, в Брестской крепости, Беловежской пуще, в Солигорске, на «Беларуськалии» - даже спускалась в шахты, в Миорах, Полоцке… Все эти места мне по-своему понравились.

- Но что-то, может быть, лично на вас произвело большее впечатление?

- В Беларуси прекрасные реки, озера. Одно из мест, которые поразили меня, - это болото в Ельне. Это очень особенное место.

От редакции: Заказник Ельня - самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе, древнее, ему около 9000 лет. Воздействие человека там было минимальным, и сохранилась уникальная природа, редкие виды растений, животных и птиц.

- У меня хорошие отношения с Александр Винчевским из организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», я была на нескольких экскурсиях от них. И когда он рассказывал о странном решении местных властей построить дорогу сквозь болота, уничтожая экосистему… Очень плохое решение, - не скрывает эмоций госпожа посол. - Я знаю, что президент Беларуси думает об окружающей среде. Но иногда местные власти принимают глупые решения, не углубляются в проблемы, не общаются с защитниками природы, хотя им надо сотрудничать. Ваша потрясающая природа - одно из важнейших достояний страны. Одно из главных, скажем прямо, продающихся моментов, если говорить о туризме. И очень важно, чтобы природу не испортили непродуманные, недальновидные решения местных властей.

Кстати, одна из тем на фестивале - экология, мы говорим, как важно перестать пользоваться одноразовым пластиком. Сейчас в мире катастрофа, он в океане, в реках.

- На фестивале, говорят, тоже от него откажутся?

- Какой-то пластик, увы, будет, например, при продаже пива и сидра. Их нельзя продавать в стекле. Но в остальном постараемся его избежать.

На фестивале будет несколько фотозон.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно будет сфотографироваться с Джеймсом Бондом

- Что еще посоветуете посетить на фестивале?

- Будет образовательная зоны, разные школы, которые преподают английский. Можно будет сразу пройти тест. Также будет зона благотворительности. На фестивале нельзя собирать деньги или вещи, но если вы хотите принимать участие в благотворительности, но не знаете, как - подходите, вам расскажут, дадут адреса и телефоны.

- Очень интересно! Люди часто интересуются, кому и как можно помочь, передать вещи…

- Да, именно. Я и сама делаю так, отдаю на благотворительность свою одежду, обувь в благотворительную организацию в Могилеве, а также в «Радиславу», организацию для женщин, которые пострадали от домашнего насилия - для них и их детей.

- Будут ли фотозоны? И красная телефонная будка будет?

- Да, конечно. И Биг-Бен, и фигуры известных людей, с которыми можно фотографироваться: Джуд Лоу, Дэниел Крейг, Бенедикт Камбербэтч.

- Что посоветуете попробовать?

- Обязательно попробуйте традиционный фиш энд чипс (рыба и картошка фри. - Ред.). И сидр, я люблю его! У меня свои предпочтения, я вегетарианка. Но если говорить о традиционном угощении, это мясной пирог шепардс пай, пирог пастуха. Его, кстати, можно делать и с заменителем мяса, хотя в Беларуси не купить соевых сосисок, фарша... Мне кажется, супермаркетам пора начать импортироваться больше продуктов для вегетарианцев.

«Из Беларуси увезу на память книги и картины»

- Вы, наверное, уже подумали, что увезете из Беларуси на память?

- Я точно увезу больше книг, чем привезла. В основном это книги с фотографиями. А также картины - это не произведения каких-то известных художников, но картины мне нравятся. Я приобрела 15 - 20 картин, которые хочу увезти с собой.

- Вы всегда так элегантны. Совершали ли какой-то шопинг в Беларуси, может быть, есть любимые дизайнеры?

- Да, например, для дня рождения королевы у меня будет платье от белорусского дизайнера, я только что вернулась с финальной примерки. И есть одно, которое я купила на «Модном маркете» в прошлом году, оно зимнее. Мои друзья рекомендовали мне нескольких белорусских дизайнеров, которых я посещу до отъезда, например, мне очень запомнилось платье с изображением аиста.