С 24 июня все гормональные контрацептивы - только по рецепту

В понедельник, 24 июня вступит в силу постановление № 27 Минздрава «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача». Аптеки начнут работать по новым правилам, больше станет список лекарств, которые продаются только по рецептам.

Что изменится? Так, например, под раздачу попадут комбинированные оральные контрацептивы, некоторые из которых продавались без рецепта. Гинеколог будет выписывать эти лекарства только в том случае, если нет противопоказаний. Рецепт действителен до двух месяцев, после чего нужно получать новый. И – так далее. Исключение остается для средств экстренной контрацепции вроде Постинора, на них рецепт не нужен.

Постановление Минздрава закроет свободный доступ и к другим популярным у населения лекарствам (см. ПОДРОБНОСТИ).

- Не секрет, что многие больные занимаются самолечением, - поделился своим мнением с «Комсомолкой» врач-практик. - Например, брали Алфлутоп для лечения суставов при артритах. А это может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Или, образно говоря, едят антибиотики пачками, - в итоге организм становится беззащитным перед микробами. Те же гормональные контрацептивы иногда приводят к раннему тромбозу.

В Постановлении №27 есть и другие изменения. Многие лекарства раньше продавались свободно, но с ограничениями. Теперь ограничения на продажу сняты.

- До 24 июня можно было купить не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, где больше 50 доз, - поясняет «Комсомолке» консультант отдела фармацевтической инспекции Минздрава Яна Якубовская. - А покупка других лекарств была ограничена двумя упаковками. Сейчас такие ограничения сохранились только для некоторых спиртовых настоек для приема внутрь. Это корвалол, настойка боярышника, валерианы, пустырника и т. п. Остались ограничения и для марганцовки.

Коснулось постановление Минздрава и гомеопатических лекарственных средств. С 24 июня все они будут отпускаться без рецепта. Исключение - инъекционные формы.

ПОДРОБНОСТИ

Что еще будет по рецепту?

Приведем примеры самых распространенных лекарств, которые попали в список. По рецепту нужно будет покупать: Алфлутоп - раствор для внутривенного и внутримышечного введения, Актовегин - раствор для инъекций, Солкосерил - раствор для внутривенного и внутримышечного введения, Лидокаин - раствор для инъекций, Метформин - таблетки.

Уменьшилась и линейка безрецептурных антибиотиков, например, нельзя будет просто придти и купить оксациллин и бензилпенициллин. В свободной продаже останутся: Амоксициллин, Амоксициллин с Клавулановой кислотой, Ампициллин, Доксициклин и Нитрофуран для внутреннего применения.