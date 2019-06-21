Президент Молдовы прилетел в Минск рейсом «Белавиа», а Медведев – на огромном самолете Ельцина

В Минск съехались участники и гости вторых Европейских Игр. Среди них есть и высокие гости. 20 июня первым среди VIP-гостей в Минск прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он прилетел на крохотном частном бизнес-джете Cessna 525 CitationJet – в самолете всего четыре пассажирских места. Гостя встретил почетный караул и ковровая дорожка, устеленная от самолета – и до VIP-зала аэропорта. Пройдя сквозь почетный караул, чиновник сел в автомобиль и его увезли в Минск.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прилетел на крохотном частном бизнес-джете Cessna 525 CitationJet. Фото: Thierry Weber, jetphotos.com.

Следом прилетел президент Молдовы Игорь Додон – обычным рейсом «Белавиа» «Кишинев-Минск». Полет занял чуть более часа. Первыми выпустили пассажиров бизнес-класса – включая президента Молдовы. Сопровождающих лиц вместе с чемоданами усадили в служебный «каблучок» Volkswagen Caddy, а для президента подогнали черный Mercedes S-класса. Но поездка была недолгой: машина проехала от самолета к ковровой дорожке буквально сотню метров. Только после этого к трапу подогнали автобус-шатл, который увез остальных пассажиров.

На этом самолете прилетел в Минск президент Молдовы Игорь Додон. Фото: David Marshall, jetphotos.com.

А дальше протокольная процедура для встречи президента Молдовы была такая: Додон вышел из «Мерседеса», прошагал по ковровой дорожке мимо почетного караула, прошел насквозь помещение VIP-терминала, сел в эту же машину и отправился в Минск.

В 8 вечера в национальном аэропорту приземлился самолет президента Грузии Саломе Зурабишвили. Этот борт уже видели в Минске: в марте 2017 года предыдущий президент Грузии Георгий Маргвелашвили прилетал в Минск на этом же небольшом vip-самолете Bombardier Challenger 850.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела небольшом vip-самолете Bombardier Challenger 850. Кадр БелТА.

Bombardier Challenger 850 президента Грузии.

В пятницу, 21 июня, на небольшом правительственном Embraer Legacy 600 прилетел президент Сербии Александр Вучич. Этому борту 11 лет, а еще буквально в прошлом году самолет использовался в качестве аэротакси в одной из бразильских авиакомпаний. Самолет у трапа встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель главы МИДа Андрей Дапкюнас. Традиционная ковровая дорожка и почетный караул.

Правительственный Embraer Legacy 600 президента Сербии Александра Вучича. Фото: Dejan Milinkovic.

А в начале пятого в минском аэропорту сел самолет председателя правительства России Дмитрия Медведева. Он прилетел на огромном Ил-96 ПУ. «ПУ» - это значит пункт управления. Самолет отличает «горб» сверху – под которым спрятаны антенны правительственной связи. В правительственном авиаотряде есть четыре таких самолета. Медведев прилетел на самом первом – которым пользовался еще Борис Ельцин. Самолету уже 24 года. Самолет представляет собой значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96 со значительными изменениями для повышения комфорта и безопасности. Отделкой салона занималось подразделение Diamond Aircraft из Англии, специализирующееся на бортовом оборудовании. Несмотря на огромный размер, VIP-салон самолета предназначен всего для 31 пассажира. Цена такого самолета может достигать 500 миллионов долларов.

Самолет Дмитрия Медведева. Фото: SilverWingPix, airplane-pictures.net.

Этот самолет уже попадал в авиационный инцидент. 8 февраля 1999 года этот самолет, на котором из Иордании с похорон короля Хусейна возвращался Ельцин, приземлился в аэропорту «Внуково» и стал заруливать на стоянку. В 20 часов 18 минут он зацепил своим крылом хвостовое оперение самолета McDonnell Douglas DC-9, который стоял на перроне. DC-9 должен был через несколько часов вылететь в Рим с итальянской делегацией во главе с премьер-министром Италии Массимо Д'Алемой, находившейся в России с официальным визитом. Впоследствии DC-9 был признан не подлежащим ремонту и списан, Ил-96 после незначительного ремонта вернулся в строй.

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