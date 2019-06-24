Европейские игры. День третий: у Беларуси плюс 20 медалей
После третьего соревновательного дня на Европейских играх у наших спортсменов в активе 34 медалей и второе место в общем зачете.
В воскресенье наши спортсмены выиграли 20 медалей. Это сделали.
Акробатика спортивная
Набокина Вероника, Ивончик Юлия, Сандович Карина (Многоборье, комбинированные упражнения) – бронза.
Беляков Артур, Мельник Ольга (Многоборье, комбинированные упражнения) – бронза.
Гимнастика художественная
Галкина Екатерина (упражнения с обручем) – серебро.
Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина (групповое многоборье) – золото.
Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина (групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами) – золото.
Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина (групповые упражнения с 5 мячами) – бронза.
Самбо
Жарская Марина – серебро.
Анискевич Иван – бронза.
Гореликова Вера – золото.
Попов Степан – бронза.
Намазова Ольга – бронза.
Казусенок Андрей – серебро.
Тимошенко Светлана – бронза.
Рыбак Юрий – серебро.
Легкая атлетика
Мирончик-Иванова Анастасия (прыжки в длину) серебро.
Тимановская Кристина (100 м) – серебро.
Холодович Татьяна (метания копья) – золото.
Парахонько Виталий (бег с барьерами 110 м) – серебро.
Недосеков Максим (прыжок в высоту) – золото.
Герман Эльвира (бег с барьерами 100 м) – золото.
Медальный зачет после трех соревновательных дней.
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Сегодня пройдут предварительные бои у боксеров. В прыжках на батуте у мужчин финал, где выступят наши Владислав Гончаров и Олег Рябцев. В соревнованиях у женщин мы будет болеть за Анну Гончарову и Марию Махаринскую.
В баскетболе 3x3 пора четвертьфиналов. Мужчины сыграют с Голландией, девушки – с Сербией.
Полное расписание тут