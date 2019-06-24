2019-06-24T10:34:20+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Европейские игры. День третий: у Беларуси плюс 20 медалей

Всего в копилке 34 награды. Зажигают наши акробатки и самбисты [расписание четвертого дня]
Захар ПЛАТОНОВ
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Гимнастки-"художницы" выиграли золото. Фото: noc.byГимнастки-"художницы" выиграли золото. Фото: noc.by
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После третьего соревновательного дня на Европейских играх у наших спортсменов в активе 34 медалей и второе место в общем зачете.

В воскресенье наши спортсмены выиграли 20 медалей. Это сделали.

Акробатика спортивная

Набокина Вероника, Ивончик Юлия, Сандович Карина (Многоборье, комбинированные упражнения) – бронза.

Беляков Артур, Мельник Ольга (Многоборье, комбинированные упражнения) – бронза.

Гимнастика художественная

Галкина Екатерина (упражнения с обручем) – серебро.

Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина (групповое многоборье) – золото.

Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина (групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами) – золото.

Рыбакова Анастасия, Цицилина Арина, Гайдукевич Анна, Швайба Анна, Ермоленко Карина (групповые упражнения с 5 мячами) – бронза.

Самбо

Жарская Марина – серебро.

Анискевич Иван – бронза.

Гореликова Вера – золото.

Попов Степан – бронза.

Намазова Ольга – бронза.

Казусенок Андрей – серебро.

Тимошенко Светлана – бронза.

Рыбак Юрий – серебро.

Легкая атлетика

Мирончик-Иванова Анастасия (прыжки в длину) серебро.

Тимановская Кристина (100 м) – серебро.

Холодович Татьяна (метания копья) – золото.

Парахонько Виталий (бег с барьерами 110 м) – серебро.

Недосеков Максим (прыжок в высоту) – золото.

Герман Эльвира (бег с барьерами 100 м) – золото.

Медальный зачет после трех соревновательных дней.

Медальный зачет после трех соревновательных дней.

***

Сегодня пройдут предварительные бои у боксеров. В прыжках на батуте у мужчин финал, где выступят наши Владислав Гончаров и Олег Рябцев. В соревнованиях у женщин мы будет болеть за Анну Гончарову и Марию Махаринскую.

В баскетболе 3x3 пора четвертьфиналов. Мужчины сыграют с Голландией, девушки – с Сербией.

Полное расписание тут

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