КП Беларусь
Британский фестиваль в Минске: рок-н-ролл, вкусная еда и Чеширский кот
В Минске в Верхнем городе прошел второй Британский фестиваль. Гостей феста ждали конкурсы, вкусная еда, танцы и конечно классический британский рок [фото]
Британский фестиваль в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Корги - любимая собачка английской королевы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Волынщики порадовали своим выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гости голодными точно не остались.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В мире есть не только белорусские тракторы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фестиваль британской культуры в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На площадке у Ратуши звучала английская музыка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Let's Dance!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Защищайтесь, сэр!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гостей ждало много вкусных блюд.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Let's Dance!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием танцевали шотландские танцы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Один из главных символов Лондона - телефонная будка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Британский фестиваль в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК