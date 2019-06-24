2019-06-24T13:47:44+03:00
Минск
КП Беларусь

Британский фестиваль в Минске: рок-н-ролл, вкусная еда и Чеширский кот

В Минске в Верхнем городе прошел второй Британский фестиваль. Гостей феста ждали конкурсы, вкусная еда, танцы и конечно классический британский рок [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Британский фестиваль в Минске.Британский фестиваль в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Корги - любимая собачка английской королевы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Корги - любимая собачка английской королевы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Волынщики порадовали своим выступлением. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Волынщики порадовали своим выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости голодными точно не остались. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости голодными точно не остались.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мире есть не только белорусские тракторы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мире есть не только белорусские тракторы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площадке у Ратуши звучала английская музыка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площадке у Ратуши звучала английская музыка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Let's Dance! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Let's Dance!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Защищайтесь, сэр! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Защищайтесь, сэр!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостей ждало много вкусных блюд. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостей ждало много вкусных блюд.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Let's Dance! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Let's Dance!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием танцевали шотландские танцы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием танцевали шотландские танцы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из главных символов Лондона - телефонная будка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из главных символов Лондона - телефонная будка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль британской культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Британский фестиваль в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Британский фестиваль в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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